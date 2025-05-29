端午逢青蛇！這時段取午時水最靈驗 靠1招旺一整年

5月31日是端午節，民俗專家廖大乙說，農曆5月又稱百毒月，蚊蟲疫病易生，天地氣場不穩定，建議穿著明亮為宜；想招財化煞，可把握端午當天上午11時15分至下午1時15分陽氣最旺時段取「午時水」，再搭配1作法可旺上一整年。

廖大乙指出，早年醫療不發達，越近端午，天氣漸熱，蚊蟲疫病易生，農曆5月而有「惡月」或「百毒月」之稱，初五端午當天更是九毒日之首，陽氣雖旺卻也使天地氣場不穩定，身心情緒易受波動，建議穿著以白色、黃色等明亮色系為宜。

尤其，乙巳蛇年為特殊的「雙春閏月逢青蛇」，有2個立春、2個農曆6月，更因五行上屬木缺水，「水」象徵「財」，所以建議民眾把握端午當天上午11時15分至下午1時15分陽氣最旺時段取「午時水」，不論是井水、溪水、自來水都行。

廖大乙說，端午當天取得的午時水，若是身體狀況欠佳，可將艾草、菖蒲或以2滴白花油替代，加入午時水，用來洗臉淨身保平安；也能將午時水噴灑在自身的工作場所或盆栽上，有助於化煞；還有一招更能讓幫自己轉運發財，旺上一整年。

而「人算不如天一畫」，除了自己裝午時水，更建議試著跟老天爺借錢水，可在最旺財的時段拿杯（碗）先裝一半的午時水，之後放在見天處，若過了下午1時15分，那半杯（碗）水能夠盛滿變成一杯（碗），就代表後下半年財運極旺。

他進一步表示，民眾可把半杯變一杯的午時水，密封至另一個瓶中，並在瓶外貼上10元硬幣大小的紅紙，之後放在辦公桌下的右邊角落，有助自身工作及財運旺上一整年。另提醒端午當天日沖鼠、馬2生肖，凡事宜忍讓，勿逞口舌之快。

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