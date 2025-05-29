快訊

梅雨鋒面來了！今全台明顯降雨 吳德榮：下周二鋒面再來

留學政策會不會再變？ 準留美台灣學生：拿到美簽也不安心

涉非常規交易套利上億 銅料大廠名佳利負責人500萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

端午逢青蛇！這時段取午時水最靈驗 靠1招旺一整年

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
端午划龍舟示意圖。圖／AI生成
端午划龍舟示意圖。圖／AI生成

5月31日是端午節，民俗專家廖大乙說，農曆5月又稱百毒月，蚊蟲疫病易生，天地氣場不穩定，建議穿著明亮為宜；想招財化煞，可把握端午當天上午11時15分至下午1時15分陽氣最旺時段取「午時水」，再搭配1作法可旺上一整年。

廖大乙指出，早年醫療不發達，越近端午，天氣漸熱，蚊蟲疫病易生，農曆5月而有「惡月」或「百毒月」之稱，初五端午當天更是九毒日之首，陽氣雖旺卻也使天地氣場不穩定，身心情緒易受波動，建議穿著以白色、黃色等明亮色系為宜。

尤其，乙巳蛇年為特殊的「雙春閏月逢青蛇」，有2個立春、2個農曆6月，更因五行上屬木缺水，「水」象徵「財」，所以建議民眾把握端午當天上午11時15分至下午1時15分陽氣最旺時段取「午時水」，不論是井水、溪水、自來水都行。

廖大乙說，端午當天取得的午時水，若是身體狀況欠佳，可將艾草、菖蒲或以2滴白花油替代，加入午時水，用來洗臉淨身保平安；也能將午時水噴灑在自身的工作場所或盆栽上，有助於化煞；還有一招更能讓幫自己轉運發財，旺上一整年。

而「人算不如天一畫」，除了自己裝午時水，更建議試著跟老天爺借錢水，可在最旺財的時段拿杯（碗）先裝一半的午時水，之後放在見天處，若過了下午1時15分，那半杯（碗）水能夠盛滿變成一杯（碗），就代表後下半年財運極旺。

他進一步表示，民眾可把半杯變一杯的午時水，密封至另一個瓶中，並在瓶外貼上10元硬幣大小的紅紙，之後放在辦公桌下的右邊角落，有助自身工作及財運旺上一整年。另提醒端午當天日沖鼠、馬2生肖，凡事宜忍讓，勿逞口舌之快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 蛇年 端午節

延伸閱讀

新北瑞芳傑魚里包粽迎端午 長者志工齊聚一堂

高雄250名長輩端午「畫」龍舟 91歲嬤：太好玩了

北市立動物園迎端午 29日起推話蛇、探秘及包粽

台南善化慶安宮端午發葫蘆香包 象徵財源「胡」起來

相關新聞

端午逢青蛇！這時段取午時水最靈驗 靠1招旺一整年

5月31日是端午節，民俗專家廖大乙說，農曆5月又稱百毒月，蚊蟲疫病易生，天地氣場不穩定，建議穿著明亮為宜；想招財化煞，可...

脾氣好不是裝的！「3生肖」連生氣都優雅 第一名吃虧也沒關係

人是群居動物，相處起來多少都會產生摩擦，爭執衝突在所難免，但是有幾個生肖在面對矛盾時，即使是生氣不滿，也能用理智的方式化解，一起來看看是哪幾個生肖。

端午節「五毒日」注意6禁忌！不能愛愛、粽子不能送整串會出事

2025年5月31日，農曆五月初五，迎來端午節。古人稱此日為「五毒日」，認為百毒齊發，需以艾草、香囊、雄黃酒等習俗驅邪避災。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，端午節六禁忌，請小心避開以免被抓交替。

每日星座運勢／雙子有足夠自信才能 讓別人相信你

2025-05-29牡羊座短評：千萬別試圖去改變對方。【整體運】如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的

四生肖年底前財運大躍進 屬鼠投資回報驚人、屬豬滿滿小確幸

2025年轉眼間已經過半，許多人也默默期待，下半年是否能翻轉運勢。根據《搜狐網》指出，四生肖年底前財運將格外旺盛，分別是屬鼠、龍、猴、豬的朋友，有望擺脫衰運。

6月份生命靈數分析：1號人很多不可預期的狀況、9號人有這類的桃花

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。