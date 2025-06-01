殺破狼週運勢／金牛桃花盛開「天菜多」 天秤偏財運頗佳

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，獲得額外的加給或外快收入，手頭寬裕，會花許多錢在吃喝玩樂上，釋放累積已久的壓力。某些白羊座的薪資獲得微調，雖然不算太多，但也不無小補。

旅遊運方面，太陽、水星、木星齊聚旅遊宮位，會有一個旅行計劃，到外地深度旅遊，並很有效率地把一些雜事辦好，或是買了很多朋友請託代購的東西，旅程十分順利。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的火星受到天王星影響，不斷的用昂貴的物質或是金錢討好喜歡的人，對方卻不領情。某些白羊座會有許多在戀愛對象、小孩或寵物身上的支出。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到進入金錢宮位的金星影響，消費購物容易有糾紛，有些故障的物品不能退貨，花錢受氣。某些白羊座則是會收到紅色炸彈，荷包要失血了。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，桃花盛開，會有人對你表示好感，或是遇到許多自己的天菜圍繞在生活週遭，賞心悅目。感情穩定的金牛座，與戀人關係升溫，雙方會有共同生活的想法。

人際關係方面，金星進入命宮，在人際關係上十分討喜，會收到許多禮物，或是受到很多人幫助。和陌生人接觸，對方會先釋出善意，合作一些事情因此很順利，心情覺得很感恩。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到進入命宮的金星影響，不論多努力，表現多優秀，上司將你的功勞全部獨攬，甚至會功高震主，不但沒獲得感謝，還受到嫉妒與霸凌。

家宅運方面，在家庭宮位的火星受到在命宮的天王星影響，與家人相處產生摩擦，會以冷戰的方式應對。某些金牛座居住空間經常受到鄰居噪音干擾，無法好好休息，甚至請執法人員來處理糾紛。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星進入心靈宮位，突然對某個人產生好感，默默關注他，並偷偷肉搜到許多關於對方的資料。感情穩定的雙子座，覺得另一半和自己總是心有靈犀，感到幸福。

工作運方面，太陽、水星、木星齊聚命宮，在職場或是各種領域表現十分出色，使得許多人都注意到你，甚至被挖角。某些雙子座憑藉著良好的口才，靈活的手腕，招攬到許多客戶，業績亮眼。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係的土星與海王星受到命宮的木星影響，遇到一些生活嚴謹的人士，公開批評你的行為，很不留情面，感到十分不服氣，卻也不知怎麼反駁。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，受到天王星影響，即便是走路或是搭乘大眾運輸系統，都要小心冒失的司機，造成你受傷。駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約變多，同時會在各種活動中交到新朋友，但同在人際關係宮位的天王星受到火星影響，當心會被怪人纏上，做出讓你感到生氣的事情。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星合相在志業宮位，受到木星影響，目前很想換工作，但是目前沒有任何目標，亂丟履歷會被一些自己討厭的產業糾纏，必須先確立未來想發展的方向。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到天王星影響，當心掉錢包，或是值錢的物品，許多證件或信用卡需重新辦理，甚至有財損，無法獲得賠償。某些巨蟹座則要小心被詐騙，金額可能不算多，但對於詐騙犯罪者恨之入骨。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到進入人際關係宮位的金星影響，與人保持安全距離，否則容易捲入性騷擾的事件中。某些巨蟹座容易被長得好看的人誘騙，對方只想發展一夜情，會覺得很受傷。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，在職場能力受到肯定，需要承接一個光鮮亮麗的任務，甚至會與名人合作，使得許多同事既羨慕又嫉妒，但這個任務不容許出任何差錯，前置作業非常多，工作壓力也比較大。

人際關係方面，太陽、水星、木星齊聚人際關係宮位，多與其他部門或領域的人交流，可建立重要的人脈，遇到困難時，也會有貴人伸出援手。某些獅子座交際應酬的邀約較多，會在這些活動中認識新朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到進入志業宮位的金星影響，會因為工作的關係，取消重要的約會，使得戀人感到不滿。某些獅子座和情感對象合作事業，會因為兩人理念不合引發爭執。

學業運方面，在學業宮位的土星與海王星受到木星影響，在學校成為邊緣人，分組時找不到適合的夥伴合作。某些獅子座則是覺得與同學格格不入，會使你開始思考是否要轉換科系或學習環境。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會有到海外旅遊的計畫，食宿與交通票券都比較高級，不想委屈自己。某些處女座會因為工作需要，到異國出差，差旅待遇頗佳，但到外地會比較水土不服。

工作運方面，太陽、水星、木星齊聚志業宮位，目前工作表現亮眼，職務也獲得升等，不過職場充滿了誘惑與陷阱，必須小心謹慎，不可有貪婪的念頭，才能受到同事尊敬。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星合相在財務宮位，受到木星影響，信用卡的使用沒有好好控管，累積的帳單需要分期將債務攤還。有投資習慣的處女座，容易誤入陷阱被詐騙，自己做足功課再進入市場操作比較安全。

健康運方面，在疾厄宮位的土星與海王星呈現和相，情緒不佳，易產生心理疾病，會意識到維持身心靈平衡與健康的重要性。某些處女座會發現自己罹患難纏的慢性疾病，需要長期治療。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運頗佳，可買帳彩券試試手氣，至少會中普獎。有投資習慣的天秤座，標的物指數逐漸回到原來購買的水位，此時盯緊市場，不要太過貪心，帳面有賺就當機立斷出脫，才不會一直被套牢。

遠行運方面，太陽、水星、木星齊聚遠行宮位，會利用短暫的假期到海外旅遊一趟，並很有效率地把一些事情辦完，買齊幫親友代購的東西。沒有旅遊計畫的天秤座，會被異國桃花吸引，但要當心遇到爛桃花。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在財務宮位的天王星影響，當心遇到無妄之災，不小心受到傷害，需要尋求執法人員協調賠償相關問題。某些天秤座借朋友的錢無法討回，會覺得交到酒肉朋友，自認倒霉。

感情運方面，土星與海王星合相在感情宮位，受到木星影響，原以為找到適合的對象，可以過著幸福快樂的日子，但你逐漸發現對方有些壞習慣，難以接受，會考慮是否要與他繼續交往下去。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與喜歡的人關係有突破性的進展，兩人會互訴衷曲，決定交往。感情穩定的天蠍座，會想與情感對象同居，或是一起合作創業，此時比較容易發現對方與自己是否適合。

金錢運方面，木星、太陽、水星齊聚財務宮位，家族的資產明快處理好，自己也會獲得一些利益。有投資習慣的天蠍座，目前標的物價錢不錯，趁此時獲利了結為佳，以免日後又被套牢。

本週須注意的部分

健康運方面，木星、太陽、水星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎，並要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀時，千萬不要輕忽。飲酒、熬夜的習慣最好能戒除，不要增加肝臟負擔。

工作運方面，土星與海王星合相在工作宮位，職場人事混亂，並有許多霸凌問題要處理，對於目前的工作領域的氛圍感到不適，萌生轉換跑道的想法，希望換到比較有發展性的產業工作。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，會迎來期待已久的假期，工作量減少，可輕鬆一些。某些射手座會承接光鮮亮麗的工作，甚至有機會跟名人合作，令許多同事羨慕又嫉妒。

感情運方面，木星、太陽、水星齊聚在感情宮位，與喜歡的人關係穩定下來，可能正在籌辦婚禮。單身的射手座，就在自己覺得單身很自由的時候，突然對某個人怦然心動。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到進入工作宮位的金星影響，通勤途中遇到一些事故，導致上班或上學遲到。這段時間被開罰單的機率較高，並要當心與人發生行車糾紛，不論駕車或走路都須特別注意交通安全，以及交通規則。

學業運方面，在學業宮位的火星受到天王星影響，報告、論文、作業堆積如山，消化不完，考試成績出乎意料不理想，有被當的危機，課業壓力較重。這段時間需特別專心在功課上。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，突然對某個對象怦然心動，這個人可能在自己週遭很久了，或是因為追劇，迷戀上的某個明星。某些摩羯座則會對棲息在回家必經之路的浪浪產生憐惜之心，開始天天餵食牠，希望能收編。

工作運方面，木星、水星、太陽齊聚工作宮位，在職場表現亮眼，做事情非常有效率，深受客戶或上司信任。某些摩羯座討厭的主管或同事離職了，工作領域的氣氛感到十分清新。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到金星能量影響，會為了獲得某種限量款商品，不惜出高價與人競標。某些摩羯座會不知不覺花許多錢買一些小廢物，卻也因此影響生活固定支出。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，水星、太陽、木星齊聚健康宮位，工作過勞，免疫系統衰弱，當心罹患呼吸系統的疾病，並注意心血管與肝功能方面的問題。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會花一些時間好好整理居住空間，將一些不需要的雜物斷捨離。某些水瓶座則會購買新的傢俱或電器用品，使得生活能煥然一新。

感情運方面，木星、太陽、水星齊聚在戀愛、子女宮位，與喜歡的人關係明朗化，雙方互訴衷曲，正式交往。感情穩定的水瓶座，此時可能正在懷孕中，或是已經分娩，孩子會是在許多人期盼之下降臨的小生命。

本週須注意的部分

旅遊運方面，土星與海王星在旅遊宮位呈現合相，受到木星影響，跟團旅遊會遇到不肖業者，不斷帶團到特產店購買東西，完全沒有去當地有名的景點打卡，十分不愉快。

學習運方面，土星與海王星在學習宮位呈現合相，受到木星影響，會想學習某些學校不會教的事物，但是不論是線上課程，或是專業書籍都無法解答你的問題，找不到適合的老師指導，感覺很苦惱。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會選擇搭乘觀光火車或是豪華郵輪享受高貴的旅行方式。即便沒有旅遊計劃，也會因為一些原因，入住高級飯店，享受奢華設施與服務。

家宅運方面，太陽、水星、木星齊聚家宅宮位，有打算搬家或購買新居的雙魚座，此時尋求到環境良好的物件，並能很快簽約，在短時間內入住。某些雙魚座，則是家庭中有喜事發生，可能有新成員加入。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到天王星影響，突然有緊急的事件要處理，工作量暴增，短期內必須將許多事務完成，每天都需要加班，才能將棘手的問體處理完畢。

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，受到木星影響，雖然收入沒有減少，但感覺物價上漲，很多東西都變貴了，覺得錢不夠用。某些雙魚座的收入減少，每天都在為經濟狀況感到焦慮。

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