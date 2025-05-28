6月份生命靈數分析：1號人很多不可預期的狀況、9號人有這類的桃花

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 十一宮．雙魚．冥王星

整體運勢：行動力飽滿的六月，就算面臨許多不可預期的狀況，最終仍能有驚無險的跨越，彷彿有個專屬的保護罩般，那些怎樣也無法促成的事，想付卻付不了的錢，想去卻到不了的地方，回頭看都是一種祝福；

如果有安排遠程旅行，則也很有可能生變、臨時無法前往，面對這樣的被擋下，你得多相信這就是不適合現在做的事，不動比動好的這個月，想平安度過，順流會是最高指引。

工作／學習狀況：專業上只能努力在自己份內的事，無法有太多心力支援他人，但這段時間卻常受到人情請託、要你幫忙這個、又順便那個，一旦一號人開啟了一個先例，這些令人困擾的拜託，就會雪片般的飛來，不能開那個門，就算你覺得再有餘裕，最後爆發的量，也會讓你後悔的；

倒是只做好份內的事，也不多揣測別人的意思，不聽懂暗示，會是讓你能安穩把事情完成的要素，雖然你可能覺得可以幫別人也沒有不好，不過這些幫，最終有意義、能做完、真的有幫到的部份都有限，還是多省點力氣給自己吧！

愛情：單身者在關係拓展上，雖有動力，但是要找到新的對象、參與新的聚會，都會發現很難融入當下，如果當成去玩還行，但如果認真，就會很失望了，桃花倒是比較可能出現在既有的生活圈裡，對於已有喜歡對象尚未發展的人，會是能讓感情增溫的時機，如果有原本就喜歡你的人，態度也可能在這段時間變得明顯一些，比起努力，脫單可能更需要細心。

有伴侶者在關係中，伴侶正等著你對他有更多的示好，一號人會感到對方在這個週期中，特別難以理解，好像做什麼、說什麼的反應都不如預期，需要你有更多的耐心才能猜中，是會讓人有點挫折的；

那很可能你猜的方式，就是問、或是測試，而不是直接做出來看看，這才是對方真的不滿的點，正困在難以討好對方的糾結嗎？不如直接用直接做出行動，來取代凡事問個不停的尊重吧！因為對方好像不是要這個呢～

訊息指引：權杖皇后(R)＋聖杯皇后(R)

收拾好過度泛濫的感性，那過份積極的熱情，

都不用的，比起解決你的他的，誰的問題都不是問題，

沒有問題，在忙著動起來之前，得先將考題都看分明。

生命靈數2 ／ 十宮．獅子．北交點

整體運勢：旁人失序與各自為政的六月，二號人努力的說服、溝通，可能都會呈現無效的局面，外界並沒有因為你的積極而動起來，這會是段相當懷疑自己的週期，用力與懷疑人生的程度成正比，比起過份積極，更需要努力的「別太積極、放下控制」上，一切看淡，只做好最基本的事，反而比較能得到收獲；雖然進度很慢，外來也會有不少找你麻煩、不講理的溝通者，但他們都不是你可以改變跟介入的，事情會自己找到出口、麻煩會自己解決自己，你只要做你想做的事，六月的世間紛擾，就不上你心。

工作／學習狀況：專業上有許多突發狀況、不合理的要求，都帶著大量的情緒，要你及時承接跟回應，但這些實在不是你的工作份內要提供的，所以你得把「該做的事」跟「對方很急」兩者分開看，就不會讓自己困在過勞地獄裡面，萬一沒有隔好，那就是加不完的班，但到最終，因為這些要求都是非理性的，很可能你做了很多，都是白忙一場；

六月份適合把焦點放在「你原本想做的清單」裡，這部份的成果才是穩定的，尤其是越由你主導、參與成員越單純的事，成果就越豐碩，這段時間，就是各種選擇的十字路口，你得多往善待自己那個選項靠攏。

愛情：單身者這段時間，在追求關係上無須太積極，因為旁邊沒有太多新的可能性，就算有既有但未發展的對象，在六月也多處在冷淡、沒空理你的狀態居多，過份的積極，可能會讓二號人感到很受傷、付出跟努力的回報都很少，為了不折損信心，這段時間就多把重心轉移到自己身上吧！

有伴侶者在關係中，面臨伴侶的壓力、情緒勒索，容易將自己的負面都加諸於你，但用的都是不直接的手段，讓你覺得在相處充滿壓力，但即便如此，二號人還是得先自救，因為對方丟出這些情緒、不合理的要求，很可能要的都不是「表面說的那個東西」，比起努力做好做滿的回應，不如多觀察對方說跟做這些，是什麼意思，弄清楚了再決定該說什麼，會是比較能保護自己的方式。

訊息指引：寶劍騎士(R)＋聖杯四

不忙著介入，那團糾結無法由旁人來理清，當然那個人更不會是你，

比起加入這場戰局，更需要大家各自往後退一點的距離。

生命靈數3 ／ 十二宮．射手．南交點

整體運勢：面對現況都算安穩的六月，三號人可能覺得夠好、於是不想有更多作為了，但這些表面的穩定，並不是可以抱著不動就可以的，如果沒有持續滾動，那就很可能招來意外的損失跟衝擊，在這段時間會看到各種有趣、但沒有強制你要去的機會，都很適合多去探索，一方面保持活性，會讓金錢或所擁有的一切，因為這個動態平衡而不要意外破損，另外也會帶來更多意外之財，投資跟玩樂運勢都好的本週期，只是待在原地，就太可惜了。

工作／學習狀況：在專業上會面臨他人的不滿，但是很可能只是「看到對方不高興」而已，你一旦想追問「那我是哪裡要改」對方又會說不用了，但這個不用，不是真的不用，對方之所以不答，不是不在意，而是認為那是你「不用問該自己做到的事」，因為問不到、也說不清，你得依著自己覺得能過關的版本做一份，或許是對方都不曾想過、說過的路線，在出奇就能制勝的六月，你沒有理由不為自己試試。

愛情：單身者在人際關係中，對自己有太多保護了，隱身到旁人都看不太到你，你得先有實體的露面、在社群或社交場合上，發出聲音，才可能吸引別人注意到你還在這裡，其實機會不少的本週期，只要三號人可以「出現」，跟不刻意隱藏自己，自然就會吸引到適合的人。

有伴侶者，會讓對方覺得你根本就只專注自己，被放牛吃草的伴侶，對你的不滿當然是存在的，之所以不說，很可能是說過太多次，但都被你略過，於是直接放棄了，雖然沒有表面的爭吵、也沒有被指教任何問題，但是就呈現各自為政的狀態，壞就壞在三號人覺得這也沒有不好，但等到真的不好的時候，恐怕這個人就已經走遠到你抓不回來的地方了，還是得把這個轉冷當一回事點才好吧？

訊息指引：權杖六＋錢幣六(R)

還能夠再好一點呢，以為平靜的表面下，

還有各種的不穩定，正等著在一不留意間侵襲。

生命靈數4 ／ 二宮．牡羊．冥王星

整體運勢：緊抓著表面狀況不放，想著「抓住更多」就等同於更多安穩安心的四號人，在六月若不放棄這個想法，那就會感覺到原本期待的財務、人際的互動，都不如預期，需要用更多的力量，卻還是很難達到你想要的目標；

總是在努力變成各種形狀，卻始終不展現、不定義自己的你，可能本來以為這樣是最安全的，但這個月會發現，你好像拿到了很多，卻什麼都沒得到，你跟你以為的自己，越來越遠了。

工作／學習狀況：在專業上很難整合眾人意見，他人對你事事想先聽別人看法，但又沒有真的當一回事的態度，是看得出來，而且不滿的，說一套做一套，四號人對自己鐵定也交待不過去，必須在職場跟所處位置上明確表態的六月，希望順利，那就別再預設「要取得最多人的喜歡」，別再勉強討好又演不好了，你得當回那個不討好、裡外一致的人，才是贏回眾人對你信任的辦法，先往這邊去，才有真正的內外皆贏，而不是徒有個華麗的虛名。

愛情：單身者無法顧及新關係的追尋，內在狀態不佳的你，對外的感情雷達是關閉的，別人也會因為看不懂你的社交模式，對你保持距離，如果你正試圖用一種討好，或是覺得怎樣才會被喜歡、被動的配合姿態，那你只會得到友善的好人卡，很難在關係中有進展；

得多展現一點真實的樣貌，或許你以為事事完美才能有更多機會，殊不知那讓你變得更難親近了。

有伴侶者在關係這塊的分數，持續失分中，一樣是親近不了伴侶、得到很多冷言冷語、或斷聯的週期，四號人可以覺得一切都完了的放棄，也可以看到這當中錯在哪裡，然後勇於改過的表現誠意，對一般人際跟工作的言行不合一，所帶來的困境，同樣展現在關係裡，每件事的做與不做，似乎都得由別人來決定的你，不表態的令人厭膩，是你失分跟回不了頭的主因，你得有更多自發且不顧一切都要完成的決心跟行動，才能挽救跟伴侶、乃至於是所有人的信任崩塌了。

訊息指引：死神(R)＋寶劍一

終於也走到盡頭，就是這裡，還不想看清的將被迫全都看清，

無可逃避，一切都得歸零，但不停止，從頭再來了，就從零。

生命靈數5 ／ 八宮．獅子．火星

整體運勢：因為金錢、可控的事務變少，而不得不戰勝內在恐懼的六月，在對外溝通也不太順，旁人都彷彿無法聽見、看見你的本週期，只能以整頓內在為

優先，所幸只要能往這個方向去，也頗能見成效，就算金錢短縮，但卻意外的找回了穩定自己的力量，保全了尊嚴跟姿態，在困境中找到與之抗衡的路，在危機中得到了極高的成就感，對你來說會是神奇的經歷。

工作／學習狀況：在專業上能做恰當的發揮，雖然只有你知道，這些專業如果真的每一分都要算成錢，那你得到的真是少得可憐，但做出的成果完美，會讓五號人覺得也就算了，把焦點移到成果上面，心情就得以平衡過來；

外援跟入帳少，甚至需要加班的補的六月，五號人能用工作及成果來轉移注意力，因為他人會拖緩你的進度，同時會成為扣分的因素之一，要做的事，不期待他人協助，若選擇獨力完成，是讓流程更順利方法。

愛情：單身者在這段時間，沒有刺激跟新的桃花機運，如果要有，都已經存在在生活、這些既有的人當中了，對完全沒有儲備對象的人來說，就把焦點放在自己，照顧身心才可能帶來更多的可能性，而對已有喜歡的人，但還沒發展的，或是原本生活中就有些潛藏對象者，他們則可能會在本週期變得積極，對你釋放善意的時候，多把握，如果真想要，理性再少一點就能跨過。

有伴侶者，在關係中的對方，樂於照顧你，雖然是用一種滿微妙、略高、「我賞給你」的姿態，但對方自己卻沒發現，其實他的出發點還是好的啦，不過你卻很可能對此不滿、又不說出口，只是冷冷的沒什麼反應，若這樣要期待對方自己會自己發現，你會很失望的，有氣不要忍，有該修正的地方就要說出口，這會讓對方用你喜歡的方式對你，你也能得到想要的，不說、模糊的暗示，都只是跟自己過不去而已。

訊息指引：塔＋錢幣一(R)

以為穩固的那些，終於都崩毀了，再沒什麼可以失去，

一無所有的時候，才能看見最多自己。

生命靈數6 ／ 十宮．牡羊．金星

整體運勢：心情愉悅的六月，好像任何烏雲飄來，都能被你的好心情驅散，雖然這個月要支付出大筆的金額，進帳卻很可能不如預期，如果要從外在發生的事來看，其實多數事情都是停擺的，但這個或許就是六號人目前最需要的，因為那些事都卡住了，所以不用使力了，反而能把享樂、照顧自己，當成最首要的工作，是生產力低，但情緒卻得到舒緩跟安放的月份，正事推不動，不需要有罪惡感，就把玩當成正事吧！

工作／學習狀況：在專業上，能夠發揮實力，這是適合一個人行動的六月，因為跟他人的協調跟整合意見上，會非常困難，合作對象或你工作接洽的窗口、在學習上跟你需要有大量往來的老師同學，都呈現一種「我不說我真的想要什麼」的隱藏狀態，但別想太多，他們沒有要你猜，你猜不中的，因為他們那些留白，可能根本也沒在想什麼，所以這就是你發揮領導力的時候了，你來決定吧！要說受困是真的很受困的六月，因為如果你都要等別人，那真的會什麼也沒做好，但只要把主導權放在自己身上，你說了算，那就會感受到六月的行動力滿滿，還有自由跟自信。

愛情：單身者在追求新關係上，難有斬獲，會發現一些喜歡你的對象，但卻總用試探迂迴的方式，輕輕碰一下又跑開，然後過陣子又跑回來，超級煩人，對六號人來說，是隱藏型的桃花，會搭上線的人，氣質跟狀態也都偏陰沉（好啦也可以說是神秘？XD）反正他們是躲躲藏藏不會主動的一群，如果你要，那就得由你來把他們從殼裡面挖出來囉！但好消息是，如果你有主動挖，那這會是可以發展的對象，雖然對方日後，很可能還一直都是這種拖油瓶的姿態。

有伴侶者，對方會想對你示好，或是在關係中盡點努力，不過你好像看起來太自立自強、太安穩跟自得其樂，好像他的存在與不在，都差不多，如果你看到伴侶好像心情總是陰鬱，很可能是他們在感情中太少被你麻煩了，正懷疑自己呢，這時候，由你來派點事麻煩對方，再給點鼓勵，表現得無用一點，是幫感情增溫的最大助力。

訊息指引：錢幣騎士(R)＋錢幣侍者(R)

不須累積，所有的積攢都透露著關於匱乏的焦慮，

別露出這種窮酸的沒有餘裕，

得再自由一點，

別緊抓在手，別瞻前顧後，才能吸來相應的富裕。

生命靈數7 ／ 二宮．雙魚．火星

整體運勢：提振精神的六月，七號人對於自己當下該或不該做什麼，是相當有規畫、不內耗、能夠以照顧身心狀況為優先，是最值得讓人開心的事；

即便外在狀況多有變動，經常需要一改再改，溝通上也常有失誤、一個不好就會讓爭吵上演、充滿火氣，因為混亂帶來的財務破洞，更是難免，但這些聽來太困難的事，都可以因為你的穩定，而變成可處理的問題，雖然額外支出多，但也有額外進帳或得到他人餽贈的機會，兩相折抵後，實質收獲還是不少的。

工作／學習狀況：在專業上是能、也必須展現專業的時期，會被要求不少奇怪的挑戰，讓你都看不出這到底是刁難，還是對方真心有這類困擾了，不過只要無差別的看待「工作就只是工作」，在就事論事的狀態下，不管什麼怪要求，最終都能收尾在好的狀態下，呈現要求方跟你都滿意的狀態；

算是驚險跟需要拆彈氣氛濃厚的六月，也是你展現危機處理應變能力的最佳舞台，就請七號人拿出愛與智慧，負重但輕鬆的跨越吧！

愛情：單身者在被追求的運勢看好，會有不少人跟你搭話，熱絡的社交生活帶來新對象，當中真能有一兩個是正常人，我們就把焦點放在這邊吧！

至於其它奇怪的人，當然也會夾雜在其間不斷上門，但對七號人來說，這是不容易暈船的六月，你應該可以輕易判斷出哪些可以、哪些不行，就依著直覺來選擇跟互動即可。

有伴侶者能感受到伴侶對你的愛跟在意，到～有點太多的程度，一方面可喜，一方面又有點喘不過氣，你會發現對方在六月非常努力的求表現、想把最好的都給你，但可能經常是用他自己的想像來對你好，跟你實際上需要的落差還不小，這時候，就需要七號人明確的下指令，讓對方知道「要努力，做這個就對了，其他就別忙了」，就能讓這段時間對方的美意能傳達，又不造成你的心理壓力。

訊息指引：錢幣八＋吊人

只專注在眼前的，與自己有關的每個細節，

那裡有最多的，現況最需要的，每個後退跟前進的指引。

生命靈數8 ／ 九宮．雙魚．月亮

整體運勢：希望開始有所行動，但仍半困在夢中的八號人，距離事物的真實面似乎還有段距離，用一種比較抽離、或自我保護的姿態，是沒辦法讓事情有具體進展的，於是，財務上雖然不致大破，但總有些入不敷出的地方，改善的空間當然有，那就得看看你願意對自己下手、揪出錯誤的程度到哪了；

在人際上的互動品質持續低落，對自己太寬待，只講習慣說的、絲毫對原本理解的方向毫無懷疑，會讓溝通處處是受限不通，這是八號人從夢要跨到現實的前哨站，越是害怕的事，越是得靠上前去，因為通往夢醒的路就在那個方向。

工作／學習狀況：在專業上有希望前進的方向，當然是好事，但這段時間的旁人，卻無法如預期的被你說服，一股腦的積極，顯然是不受用的，在你腦中的「我都是為你好啊」似乎無法被對方買單，合作方或團隊，有他們希望受協助的方式，但那可能跟你希望的「我給你我覺得最好的」方向，有很大的出入；

對八號人來說，或許無法意識到，只會看到對方的遲疑、挑剔、還有做出你覺得太耗時費錢的要求，但比起在心裡說「這根本不可能」更需要你好好做出說明，這段時間在工作上並非沒有號召力，只是要迎來順利，你得投入相對多的傾聽對方，跟解決問題的能力，不能再閉門造車。

愛情：單身者在追求新關係上，不是被過度追求、不然就是誤解他人的意思，過於猛烈的發動攻勢，這兩者，都無法促成一段關係的深化或前進，只能不斷的錯過，社交運勢正熱的本週期，會一直處在看似機會超多，卻都進不去的迴圈中，八號人若真想擺脫單身，那麼務必要先確認好自己喜歡什麼再行動，而不是「這麼多我總能試到一個對的」的亂槍打鳥。

有伴侶者在關係中，感到伴侶的拒絕、冷淡、但不說是什麼事的態度，八號人雖然想解決問題，卻不是先問對方的需求，而是把公版的「好伴侶應該要做些什麼」的清單，都照做一遍，雖然對方不致翻臉，但你也看不到預期中的熱烈回應，這讓你滿頭問號，也深感無辜；

但比起做好清單上的任何事，不如問問對方他的清單是什麼吧！

不是夠努力就可以，是問好再做，給對方他需要的，不是你覺得大家都會要的，才是你的當務之急。

訊息指引：寶劍國王＋女皇(R)

各種的不滿意、不順心，就是你前進的指引，

得優先下手的順序，端看它有多困擾你的心。

生命靈數9 ／ 十宮．牡羊．南交點

整體運勢：須把一切努力降到最低，就能讓狀況越趨穩定的六月，這個月，過去積極修正微調的成果即將展現了，如果今年度至此，你都有確實往「不自虐、不用他人的功過來檢討自己」的路上前進的話，那麼九號人在本週期，將迎來更近一步的財務穩定，雖然出帳也多，但至少你花得起；

比起努力的為他人，款待自己、讓自己更舒服，才是這段時間最該做的事，反之，如果你覺得失落，那肯定是你還沒有搭上這個放下事事想控制細節的列車，但只要能開始都不遲，那些「看別人不夠努力，我比他還急」的事，就是首先該停下來的事。

工作／學習狀況：在專業上，只要「等著」就好，不須主動出擊跟發起，反而會落空的六月，見招拆招，球來就打，是一個輕鬆就能得分的姿態，如果你正困於推展不開、他人跟你的溝通失利、沒辦法好好傳達意見的狀態下，快快不要努力了，因為由你主動那些，你會發現對方根本還沒準備好要聽你的話，或許不夠困頓，所以未到你出場有效的時機，介入也是白搭；

所以這段時間，在職場上會看到很多無能為力的事，是必然的，但你不能亂動，忙著解決問題，無法解決問題，你只能等問題來找你，然後才開始順利。

愛情：單身者在交際上，會有不少莫名的桃花，不過也是那些你一眼就會覺得超怪的人，這些當然不會是能交往的對象，也別輕易示好，因為鬆懈一點，對方就會誤以為自己有機會，反而會讓你徒增困擾；

與此同時，對你確定有興趣的人也會一起出現，但不同於其他怪人的追求，是比較迂迴、試探、保守的，進展不快，但這便是可以累積試試的關係。

有伴侶者，試圖將更多焦點放在讓自己舒適的九號人，會看見伴侶的受困、但討好的方式仍舊錯誤而笨拙的狀態，這讓你相當不好過，自我懷疑，經常自問是不是該伸出援手了，對方好像沒有足夠解決問題的能力；

確實，是沒有沒錯，但你算是做對了，因為這是通往「對方終於被激發出潛能」的路上，方向沒錯，只要你繼續躺好，不要動就好，至於部份在今年度早往這個方向努力的人，則會在這時候得到階段性的成功，伴侶終於比較弄得動重點了，請不要放棄，繼續保持下去。

訊息指引：錢幣三＋魔術師(R)

用耐心雕刻工藝品的心情對待自己，你值得更踏實的獎賞跟回應，

不需要那麼多花俏、不需像孔雀般的炫耀，你本來就很美麗。

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