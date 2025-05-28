喜神星駕到！端午過後四生肖迎接新旅程「愛情變成更好的樣子」

喜神星是紫微斗數中一顆帶著喜慶氛圍的星曜，它也象徵著圓滿、新階段、打開心扉迎接新的關係。「紫微斗數 一點通 姚本軍」臉書分享，在2025年端午節過後，喜神星飛臨，將為四大生肖情感核心宮位帶來變化，「愛情變成更好的樣子」。

★猴／大膽求愛 感情升溫

受到喜神星的影響，端午過後，猴在感情領域顯得更加迷人亮眼。猴將感受到被肯定和關注，不經意就能吸引別人目光。這段期間，猴若有心儀對象，不妨大膽表達，因為猴笑容和言談散發出的喜氣，將使人感到如沐春風，樂意親近。對於已有伴侶的人來說，感情也將更升溫，心靈上會更加契合，也可能一起做出重要決定。

★狗／重拾熱情 可能成家

受到喜神星的影響，端午過後，狗將進入修復關係的良好時機。過去雙方因為太忙碌而淡化的感情，有機會因為參加活動、或一件小事情而修復，再次拉近距離，重拾當初甜蜜的感覺。單身的狗可能會遇到值得發展、溫和又可靠的的好對象，展開新的戀情。喜神星落在夫妻宮，有伴侶的狗，也可能會興起成家的念頭，穩定前行。

★馬／靜中有喜 幸福甜蜜

受到喜神星的影響，端午過後，馬內心將湧現安定與滿足感，會感覺自己被幸福的氛圍包圍。單身的馬，因為對內安定的狀態，也能吸引到相同頻率的對象。有伴侶的馬關係會變得更輕鬆自在，以成熟方式互相陪伴，深深感受到「靜中有喜」的愛情狀態，平靜又幸福。

★虎／走出去 轉角遇見愛

受到喜神星的影響，端午過後，虎將以「走出去」的方式，獲得感情上的成長與契機。無論是旅行、出差、或是出門拓展社交圈，虎將遇見讓你喜悅的人事物。對單身虎來說，可能有異地戀、跨國戀、甚至是新的戀情。已有伴侶的虎，可能透過旅行，讓感情更上一層樓，甚至修成正果。要注意，遷移宮也與選擇有關，建議虎要勇於改變，放下不適合的關係，就能展開新的愛情旅程。

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