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愛拚才會贏！3星座努力出頭天...處女靠實力說話、他自己搭舞台

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師分享3個打拼會出頭的星座，圖／AI生成
星座專家白瑜老師分享3個打拼會出頭的星座，圖／AI生成

成功不僅需要個人天賦，更需要持久不懈的努力。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個打拼會出頭的星座，提醒民眾努力的動機很重要，請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 處女座／做到極致 實力說話

處女座會用實力說話，也許年輕時會受到他人質疑，但隨著實力的累積，花時間調整，結合自身的諸多實力，便能得到他人認可。

TOP2 摩羯座／默默耕耘 最終贏家

摩羯座無論年輕時別人說什麼，不管別人怎麼看待他，都會默默努力，提升自己，成長後成為最終贏家。

TOP1 獅子座／不怕辛苦 野心滿滿

獅子座很有野心，就算沒能力也甘願持續學習，只要給他機會，就會在學中做、做中學，如果沒有舞台為他照亮，他就為自己搭建舞台，想辦法讓別人看到他，獅子座的野心是能出頭天的唯一動能，長期下來雖然很累，但能提升自信，加深心智韌性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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