疫情又發燒！「三生肖Ｘ出生月」下半年健康拉警報...任何症狀別輕忽

無論生活多忙碌，照顧好身體健康永遠是最關鍵的。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年要小心健康警訊的3生肖命格，提醒民眾時時刻刻關注身體的警訊。

TOP1生肖羊（農曆6月、9月）免疫下降 抵抗力差

屬羊的人可能容易感冒或過敏，或是出現身體的小傷口，一直都沒有好，諸如此類身體慢性發炎的狀況，如果不特別注意，可能導致傷口或病情惡化。

TOP2生肖馬（農曆7月、10月）壓力累積 心悸胸悶

屬馬的人會因為壓力導致胸悶，甚至喘不過氣，造成心血管的問題，或產生失眠、焦慮的症狀，休息狀況不好，會讓白天身體狀況平平，可能影響到工作效率。

TOP3生肖兔（農曆6月、9月）脾胃虛弱 自律失調

屬兔的人可能出現腸胃的狀況，情緒和身體雙重折磨，飲食失調，吃東西會脹氣，不吃又會胃痛，會出現自律神經的問題，可能導致失眠、皮膚抽動、眼皮在跳的情況。

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