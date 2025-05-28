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有他們真好！3星座照顧家人超可靠...雙魚體貼入微、第一名不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個照顧家人不遺餘力的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個照顧家人不遺餘力的星座。圖／AI生成

有個可靠又願意付出心力照顧他人的家人，是一件很幸福的事。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個照顧家人不遺餘力的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 雙魚座／體貼入微 愛在細節

雙魚座的特質很溫柔體貼，照顧家人會營造氛圍，例如母親節或是小孩的畢業典禮，他都會營造歡樂的氣氛，讓孩子有難忘的童年，他會去記得每一個家人的需求、興趣、喜好，非常注重細節。

TOP2 獅子座／勇敢守護 不求回報

獅子座在家庭裡就像「太陽」一樣，帶給家人溫暖，也會給予信心和希望，自然願意全心全意守護家中的每一個人，不會因為距離遙遠就不管家人，成為家中的榜樣。

TOP1 巨蟹座／無私奉獻 成就溫暖

巨蟹座會非常細心照顧家人，並不會嚴厲，而是採取溫柔方式照顧，家人都能很明顯感受出他的溫暖，如果家人是巨蟹座，務必要好好珍惜他的溫柔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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