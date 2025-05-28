12生肖運勢大洗牌！農曆五月有人翻身、有人低潮 你是哪一種？

2025年乙巳蛇年農曆五月（國曆2025/5/27～2025/6/24），我們將迎來二十四節氣之芒種與夏至，「仲夏至，風吹麥成浪，蟬鳴夏始忙」，這個時節，氣溫升高，農事繁忙。那麼，十二生肖運勢是否節節攀升、高漲？快跟隨科技紫微網詳細瞭解一番吧。

五月好運排行：

愛情順遂生肖：兔、馬、雞

事業暢旺生肖：豬、牛、龍

財富亨通生肖：鼠、豬、馬

鼠

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

運勢穩中有升。特別是財富運旺盛，對數字敏感，只要深入瞭解市場動態、財經資訊，多能抓住商機，投資理財易獲利。愛情運平順，社交較頻繁，單身者有機會釋放熱情，表達愛意，不缺激情與浪漫，只是維繫一段長久的關係不易；有伴侶者要小心桃花困擾。事業運較低迷，易犯小人。

牛

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

事業運勢突顯的一個月。有利發展新事業，跳槽、求職頗順遂，有越變越好的運勢。面對新環境、新工作亦能快速適應，確立近期目標，多能達成。愛情、財富運勢不揚，易因為感情糾紛而損財，多留意與親友間的金錢往來，親兄弟也要明算帳，邊界清晰、有來有往方為上策。

虎

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運勢低迷，難有好運降臨的月份。諸事多有變動，必須做好應變之策，以免遇到突發狀況手忙腳亂、不知所措。愛情桃花稀少，單身者不宜談情說愛；有伴侶者感情關係緊張，互看不順眼，爭吵不斷，採取聚少離多的相處模式為宜。錢財有入不敷出的傾向，必須節省開支，勿投機。

兔

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

人際關係和諧、愛情運旺盛的一個月。集體活動、外出公差、旅遊的機會多，結識新朋友的機率高，可望與性情迥異的對象結緣，相處互動充滿情趣與新鮮感；有伴侶者感情甜蜜，無話不談，有利聊聊未來計劃。只是，工作易出錯，小心被扣錢。難有偏財進帳，小心漏財，不利投資理財。

龍

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢向好，各方面多能順利推進。特別是事業面，動力增強，主動積極，工作質量、效率提升，易有收穫。而且，學習力強，有利學習提升，應試、考證照等。愛情、財富運平平，單身者與異性互動機會不多，不妨先從朋友做起，勿急於表白；有伴侶者切忌自我為中心，必須多關注伴侶的感受與需求。

蛇

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢不太明朗，各方面進展較緩慢，難有收穫。要特別留意愛情與事業面，別太快投入一段感情，小心上當受騙，傷情損財。工作困難較多，不利推行新計劃，先把目前的問題解決為妙，多尋求助力可逐漸化解。財富運平平，易把錢財用於人情往來上，情意到就好，切忌打腫臉充胖子。

馬

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

運勢頗為旺盛，多能順遂心意的月份。特別是愛情、財富運上揚，有機會獲得異性金援，遇到錢財難題時可尋求異性朋友、長輩幫助，可解燃眉之急。單身者有機會與事業有成、生活品質優越的異性結緣；有伴侶者易獲得伴侶關心、關注，情感需求易獲得滿足。多留意工作細節，小心出錯。

羊

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運勢普通，沒有太多驚喜的一個月。要特別留意財富面，求財不易，投資理財易有虧損，不宜借貸，小心有去無回，守財為宜，存錢讓荷包慢慢鼓起來。愛情、事業運平平，工作上不利急於求表現，做好份內事就好。單身者難有愛情機會，小心主動靠近、獻殷勤的人，難有真情。

猴

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

愛情、財富運低迷，遇人不淑、遭遇情感騙局的機率高。與人交往互動須提高警惕，別急於付出真情，擇友而交為妙。有伴侶者易被家庭瑣事煩心，經濟壓力大，難得伴侶助力。事業運普通，難有表現機會，有利沉潛深耕，蓄勢待發，待機會來時方可把握。適當運動、聽聽音樂可放鬆身心交好運。

雞

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢良好，諸事多平順。特別是愛情面，單身者易有奇遇，與特別（穿衣打扮奇妙、言行有趣…）的對象擦出愛情火花，邂逅一段充滿樂趣的感情；有伴侶者與伴侶相處頗為融洽，有說有笑、關係親密。事業、財富運平平，雖然沒有太大驚喜，但也不易出錯，多能維持收支平衡。

狗

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運勢不太妙，付出多收穫少的月份。要多留意愛情、財富面，比較容易遇到煩心事。與人交往互動常有不愉快，利低調、安守本分，減少不必要的應酬，以免引發衝突難化解。外界桃花困擾多，有伴侶者應與異性保持距離，以免惹是非，影響與伴侶間的感情。工作推進頗為費力，進展緩慢。

豬

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★★

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

運勢暢旺，易有好事發生。特別是事業、財富面，正財、偏財收入都不錯。有升職加薪的機會，亦可望承接外包賺外快；投資理財眼光也很不錯，有機會因為貴人相助而有不錯進財。人際互動較頻繁，單身者有機會結交不少新朋友，遇良緣的機率高；有伴侶者互動增多，但也易有意見分歧。

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