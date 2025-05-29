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端午節「五毒日」注意6禁忌！不能愛愛、粽子不能送整串會出事

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為整串粽子示意圖。圖／AI生成
圖為整串粽子示意圖。圖／AI生成

2025年5月31日，農曆五月初五，迎來端午節。古人稱此日為「五毒日」，認為百毒齊發，需以艾草、香囊、雄黃酒等習俗驅邪避災。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，端午節六禁忌，請小心避開以免被抓交替。

端午節六大禁忌

1.別去醫院探病、陰氣重之地：

先秦時代認為農曆五月是毒月，因此稱為農曆五月也為「五毒月」，對應目前新冠疫情也是「病毒」，因此特別要小心疫情，要勤洗手忌群聚。

2.禁慾不要行房：

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在五月要禁慾、務必齋戒，其因為端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保氣血要足，不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵，要吃清淡不要殺生，最好吃素以保平安。

3.不要去森林與山上：

五月為五毒月，這個時節突然節氣會轉變，雨量增多梅雨變多，空氣悶熱，毒蟲病毒肆虐，因此草叢樹林山上很多蟲蛇鼠蟻會出現，因此要到森林的人要帶雄黃，不然容易會被蟲蛇咬傷。

4.不要在當天送整串肉粽：

民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，民間也盛傳有上吊的意謂，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。

5.端午不要去海邊：

端午節水鬼出沒容易抓交替，因此沒事不要去海邊，以科學面來說端午節氣也是梅雨季節，因此海邊容易下雨溪水暴漲，容易發生水厄。

6.不要亂丟平安符：

端午節為不好的日子，諸事不宜，容易大家脾氣不佳遇到小人，毒氣橫行，疫情蔓延，因此不可以將平安符亂丟，需用平安符來保平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

粽子 端午節 禁忌

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