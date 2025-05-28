你的財庫有漏洞嗎？ 補強個人財富的四個建議 (下)

如果「財旺」的星曜組合反映了坐命者的價值觀與行為模式，「財弱」的星曜組合難道不是反映了坐命者對於財富的偏執或是盲點嗎？

而對症下藥的方法，不就是修正觀念並付諸行動嗎？

如果我們將「財弱指標」視為一張命盤上的「漏洞」，那麼解決之道就是想辦法「補洞」，而且有幾個洞就補幾個洞。以下是四個「補洞」的建議：

(1)如果福德宮的星曜組合弱，意味著坐命者沒有多種財源，而且不會有輕鬆賺錢的方式，而根本的原因可能是缺乏商業頭腦或思維。

沒有的事物也無法強求，既然不會有輕鬆賺錢的方式，解決之道就是精進本業，提升本業的收入；或是尋找適合的兼職、副業，提高工作所得。如果財帛宮的星曜組合尚可，就應該搭配穩健的理財投資策略，放棄一步登天、一夜致富的妄想。

(2)如果財帛宮的星曜組合弱，意味著坐命者理財能力弱，財務運作的能力較差。這種能力薄弱又可以區分為幾種不同的狀況。

- 煞星：兌現坐命者花錢衝動、沒有節制，或是對於錢財的運用缺乏長遠規劃。有些坐命者的實際收入並不差，但也因為收入不差而產生了有恃無恐的心態，抱著「錢再賺就有了！」的執念，當然容易用錢衝動，不會花心思理財。

-化忌：坐命者常因錢財而產生是非，至於是哪一個面向的是非，則因主星(星曜)的屬性而有所不同。例如，天機常因聰明反被聰明誤或沈迷投機財而惹事，武曲則因週轉不靈而受困，天相則容易積欠卡債或為人背書保證、當人頭而惹是非。

-地空、截空：常因異想天開或是天馬行空的念頭，而做出錯誤的決定。

當財帛宮的星曜組合弱，當務之急就是要改變原有的執念，或是不切實際的想法，學習正確的理財觀念。

聽來容易，但卻很難執行，說來說去還是觀念不易改變所造成。

有個長輩已年過七十，仍是一肩挑起家庭的經濟重擔。無奈年輕時操勞過度、欠缺保養，以致慢性病纏身，苦不堪言。

坐命者的化祿在官祿宮，做事態度認真、敬業，工作面向的賺錢能力也不差；但由於財帛宮及福德宮皆兌現「財弱指標」，一生為負擔全家人的花費而飽受財務匱乏之苦。

但是當被問及是否願意花心思學習投資理財，以增加被動收入時，他斬釘截鐵地回答：「因為身旁的人曾經沈迷於投機的金錢遊戲而身敗名裂，所以對於投資敬而遠之！ 努力賺錢比較實在！」

這也反映出另一個在論命時常被問到的問題：「投資股票，算不算是投機財？」

如果是靠自己的資金，點滴經營而得到的成果，就屬投資。但投資有賺有賠，是盈是虧就是另一回事了。總不能說：有賺才叫投資，賠了就是投機！

如果並不是靠自有資金，或是想要以極少的資金，在承受極大風險的情況下賺取超額的報酬，就屬投機。即使一次投機成功，也不保證一輩子都會成功。

無論是錯將投資認定為投機，或是將投機誤認為投資，都意味著理財觀念的差誤，必須重新學習與調整。

(3)如果田宅宮的星曜組合弱，意味著坐命者蓄積能力弱，所獲取的資產可能一夕之間耗費殆盡。

從命理的角度來看，田宅宮就是一個「庫(房)」，而「庫」就是用來儲存或是承載物品。一旦「庫」的基礎並不穩固，亡羊補牢就是最直接的解方。

所謂的「亡羊補牢」，就是先在坐命者的名下購置一棟房產，大小、座落、用途不拘，「補洞」的意味相當明顯。

這個命理面向的解方也頗有道理：房地產是較不容易變現的資產；也因為「不易」而讓坐命者無法輕舉妄動，避免陷入一缺錢就動腦筋處理手中資產的處境。

這個解方另一個比較積極的意義是，由於購置房地產需要投入較大的資金，也會讓坐命者的金錢所得必須集中投入在房地產，產生一種金錢面向的制約效果，強迫坐命者將金錢留存下來。

然而，在實際的案例中，田宅宮的星曜組合不佳的坐命者A，在年輕時受到父母的資助而購入房產。

之後，A在貸款尚未繳清的情況下又向銀行增貸，並將資金投入交易熱絡的股市。不到一年的光景，股市榮景急轉直下，A所投入的資金全數慘賠，也繳不出房貸。最後靠著父母的退休金緊急救援，名下的房產才得以保住。

數年過後，股市又重回榮景；A則蠢蠢欲動，又想增貸重新投入股市。只是這回A較謹慎，付諸行動前先來論命，看看大限財運如何，再做決定。

坐命者B則是事業有成的專業人士，雖然賺錢能力很強，但是田宅宮的星曜組合不甚理想，所以年輕時是賺多少花多少，沒有任何的積蓄。

成家之後，B的事業規模以倍數增長，並且聽從配偶的建議，將事業所賺得的錢財陸續投入房地產市場。十多年下來，名下也有數棟要價不菲的房產。

但是B的房產投資策略是以房養房，名下的房產都仍在繳貸款。當B的事業受到市場激烈競爭的衝擊以致收入驟減時，他已無法按期付出高額的房貸，只能將房產全數脫手變賣，最終兌現命盤中田宅宮星曜組合不佳的慘況。

A與B在人生的前半段，名下都已購入房產，理論上已算是用房產填補了田宅宮的「洞」了 ! 但是在人生的後半段，卻依然像飛蛾撲火般地兌現命盤中的宿命！

這些案例也說明了一個現象：如果觀念與認知不調整或改變，形式上的解方是沒有什麼幫助！

而造成宿命的原因並不是命盤上的星曜組合，而是坐命者的價值觀與行為模式。

(4)還有一種看似弔詭的組合，必須提出來討論。

同樣是田宅宮的星曜組合頗弱，但是坐命者的福德宮及財帛宮的星曜組合卻是異常興旺。

由福德、財帛、田宅三宮的關聯性來看，上述的組合意味著坐命者「財源豐沛、本身又會理財，但是錢財終究還是留不住」！

這就好比經營一家公司，營收頗豐，成本、費用也控制得宜，但最終無法獲利，其中必有不尋常之處。

通常這種現象，隱含著坐命者的命盤中有一個暗中耗損的黑洞，或是錢坑。

若由田宅宮所代表的意義 -「人生的庫位」來思索，「庫位」帶有錢財與生命的雙重意義，兩種皆代表坐命者賴以為生的資源。畢竟人的財庫耗盡或是生命到了油燈枯盡的階段，是很難繼續存活的。

因此，當田宅宮的組合不佳時，已揭露坐命者可能在錢財面向有著巨大的耗損，或是在生存面向承受巨大的風險或威脅。

這些耗損或風險的源頭，便要由命盤來探索，星曜組合不佳的宮位當是首要目標。

由實際的案例來分析，不外乎坐命者因為健康或意外，必須長期治療，而耗盡了積蓄；或是因為寵溺不肖子女，而耗盡了家產。也有可能因為交友不慎、識人不清，而散盡了畢生積蓄。

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面對這種暗中耗損的黑洞，解決之道就是加強風險意識。財富或資產的面向可以用「信託」來預防被人情或親情所利用，健康或意外的面向就可以用「保險」來降低風險和損害。

中庸與平衡的命理觀

那麼，有人是福德、財帛、田宅三宮皆旺嗎？

有的，但是為數不多，而且坐命者的人生際遇並非人人稱羨。

坐命者出身望族，家族財力富甲一方，年紀輕輕就繼承了偌大的家業。

坐命者本身也極具商業頭腦，利用豐沛的人脈以及精準的投資眼光，將家族事業與財富推向前所未有的高峰。

也因為事業的成功，進而讓坐命者擁有良好的政商關係，最終成為紅頂商人。

然而，每張命盤上的煞星、化忌、空劫、截空的數量是相同的。

「福德、財帛、田宅三宮皆旺」也意味著煞星、化忌、空劫、截空所形成的不良組合，並未波及福德、財帛、田宅等三個宮位。

那麼，上述的不良組合就會聚焦在其餘的九個宮位，而這九個宮位多與親屬也關。

坐命者的晚年遭逢喪子之痛及為病痛所苦，再加上緋聞纏身，讓他無法安享晚年。

坐命者是極為重視家庭的人，即便子女都已成家，豐厚的財力讓他有能力提供「全家人住在一起」的居住條件。但是年輕時父親、兄長、元配妻子相繼過世，晚年長子過世，也印證了「不良組合」聚焦在親屬相關宮位的現象。

其實，這是在命盤分析中常見的必然現象。

當坐命者在某些面向的表現特別突出(例如，工作事業、財富、名聲)，命盤中的相對應宮位也會有絕佳格局或吉星雲集的現象。

但是命盤中由煞星、化忌、空劫、截空所形成的不良組合，並不會憑空消失。命盤中其他面向的宮位，勢必要承受「不良組合」的負面影響。

再者，因為吉星過度集中在命盤中的某些宮位，而形成絕佳格局，但也意味著其他宮位已無吉星奧援，可以抵禦「不良組合」的殺傷力。

「失衡」 是這類命盤最明顯的特徵，意味著坐命者的人生在物質(金錢財富、事業成就)與非物質(親情、健康)層面的表現有著極為明顯的落差。

命理中的邏輯，除了闡述人生中的起伏與順逆之外，也隱含古人崇尚中庸與平衡的價值觀。

或許，命盤中想要傳遞的，並非只是先天星曜的排列，而是如何在這些既定條件中找到一種平衡，讓我們的人生不至於過度傾斜。

有些人財富滿溢，卻難以留住摯愛；有些人親情圓滿，卻難逃財務拮据的窘困。這看似殘酷，卻也是宇宙運行的法則——萬物此消彼長，從不偏私。財富與情感、事業與健康、榮耀與孤獨，往往是此起彼落的兩端，彼此牽引、相互制衡。

但是在理解這個邏輯之後，我們能夠做的，並非只是被動地接受命運的安排，而是學習如何調整自身的價值觀與行為模式，以彌補命盤上的失衡。

當命盤某處特別強勢時，或許就意味著另一個領域正在付出代價。然而，這並不是懲罰，而是一種提醒 — 提醒我們不要執著於人生的單一成就，而忽略了生命中更廣闊的風景。

或許，我們終其一生所追求的，並不是絕佳星曜組合所帶來的富貴與榮光，而是如何在光與影、得與失、滿足與匱乏之間，走出一條穩健的人生之路。

平衡，不只是古人的智慧，更是命運所給予的試煉。掌握得宜，便能活出命盤之外的可能；若執迷於單一優勢，終將在缺憾中懊悔莫及。

命盤可以指引人生的方向，但是真正能決定人生高度的，仍是我們自己。

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