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脾氣好不是裝的！「3生肖」連生氣都優雅 第一名吃虧也沒關係

聯合新聞網／ 非貓不可
有幾個生肖在面對矛盾時，即使是生氣不滿，也能用理智的方式化解，一起來看看是哪幾個生肖。 圖／pakutaso
有幾個生肖在面對矛盾時，即使是生氣不滿，也能用理智的方式化解，一起來看看是哪幾個生肖。 圖／pakutaso

人是群居動物，相處起來多少都會產生摩擦，爭執衝突在所難免，但是有幾個生肖在面對矛盾時，即使是生氣不滿，也能用理智的方式化解，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：

充滿神秘感的蛇寶寶，擁有強烈的耐心和毅力，他們常常能夠不動聲色，卻洞悉周遭所有一切的事物，蛇寶寶雖然思路敏捷，但也很多疑，因此當發生爭執時，並不一定會亂了心智，他們會先盤整事件的狀況，用最快的速度去整理是非對錯，判定彼此雙方的強弱，之後再伺機而動，所以蛇寶寶既使生氣，也很理智，但建議不要惹蛇寶寶，因為他們的反撲，真的是很恐怖的。

第二名：兔

溫柔善良的兔寶寶，常能像紳士一般，保持著優雅的性情，在與人相處上，大多維持著恭謙禮讓，不好爭執的態度，但兔寶寶也是有脾氣的，也是會生氣的，只是當發生衝突時，往往會先觸發他們仁慈的愛心，感情細膩的他們，容易替對方著想，願意犧牲自己的利益去成就他人，雖然也會曉之以理，但如果溝通失敗，那麼兔寶寶則會選擇退讓，儘早讓是非結束。

第一名：羊

羊寶寶的性格單純，天生善良，有著極強的寬容性，能包容許多常人所不能忍耐的劇情，因此他們的適應能力非常強，在遇到不同的環境或人事物上，大多能以順從的態度面對，羊寶寶本質上不太願意惹是非，他們只想平順的過日子，如果真的發生爭執，充滿理智的羊寶寶，也會隱藏自己的情緒，用最緩和的方式溝通，只要能息事寧人，不把事件擴大，吃一點虧也沒關係。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

衝突 生氣 溝通

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