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端午節華人民俗八大禁忌禁語 三類人要「躲午」、不能祝「快樂」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
端午節將至，命理師楊登嵙分享此紀念日的華人民俗禁忌。圖／AI生成
端午節將至，命理師楊登嵙分享此紀念日的華人民俗禁忌。圖／AI生成

端午連假將至，端午節是華人重要傳統節日之一，除紀念屈原外，也有驅邪避災的含義，命理師楊登嵙提醒，此傳統節日仍有一些中華文化的民俗禁忌、禁語需要留意，另有三類人要「躲午」，以免負面磁場纏身。

端午節八大民俗禁忌，分述如下：

一、 忌去陰氣重的地方：農曆5月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，所以好兄弟及陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場、經常出事的河邊等。

因為好兄弟會躲藏聚集該類場所，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶「護身符」或艾草、菖蒲來避邪、保平安。

二、 忌香包丟失：端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。「端午節」當天香包絕對不能丟失，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

三、 三類人要「躲午」：在端午節老人和體弱者、年幼孩童、孕婦要「躲午」，中午時分避免外出，減少與不良氣息接觸。

四、 忌游泳戲水：當天陽氣最旺，民俗相傳好兄弟會躲藏在磁場較陰的水域，到無救生員的溪、河或海游泳、戲水，招惹不好磁場。

五、 肉粽不可整串：上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，屬不吉利的，若要送人肉粽，要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，要馬上拿剪刀將其線剪斷即可。

六、 下午三點前掛艾草：不能超過下午三點，避邪效果會打折，中午陽氣最旺最好。

七、 忌行房：當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

八、 不說端午節快樂：此紀念日由來是伍子胥投錢塘江、曹娥救父投曹娥江、大文豪屈原投汨羅江，不說「快樂」，而是互道「安康」、「平安」、「吉祥」。

端午節 禁忌

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