唐綺陽星座運勢週報：水瓶人際掃興 魔羯感情勿挑惕

部分民眾近期可能在人際或情感關係中，感到莫名冷淡、疏離，甚至懷疑自己是不是「不太能被愛」的人。紫微斗數老師姚本軍在臉書發文提醒，2025年農曆5月之後，飛廉星將進入不同生肖的情感關鍵宮位，飛廉星象徵冷感、距離與破耗，它像一面反光鏡，照出人們在關係中的不安與缺口。在它的影響下，有四大生肖可能會經歷一段內心暗湧與孤獨的轉折期。

2025-05-25 12:25