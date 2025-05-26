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唐綺陽星座運勢週報：水瓶人際掃興 魔羯感情勿挑惕

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報5/26-6/1】

星象影響：土海進牡羊、水星進雙子

本週土海進牡羊，會想要「找自己」、釐清「我是誰」，進而反思自身與周遭人際的組成，及往來互動情況。週一水星進雙子，雙子座成為矚目焦點，眾人需拿出溝通的意願來應對。

12星座個別影響：

金牛：凡事放寬心別自成阻礙；感情無需過度謹慎悲觀

天秤：勿著急行事可適度踩煞車；感情別太快相信承諾

魔羯：流言蜚語別放在心上；感情勿太完美主義更可愛

水瓶：合作及人際易有掃興情況；感情桃花搭錯很尷尬

牡羊：團隊合作更順利推進事務；感情要懂得聆聽意見

雙子：語速太快容易被扣分；感情魅力旺反而使人卻步

射手：做事需有策略勿衝動；感情遇唱反調類型的桃花

雙魚：懂得沈住氣會迎好結果；感情價值觀相同很重要

巨蟹：需要拿出氣勢盡力爭取；感情能勇於表達出不滿

獅子：適時動用人脈得到助力；感情展現可愛更吸引人

處女：資源到位、事情進度順利；感情水到渠成發展順

天蠍：實質類的推進很有效果；感情上亦看重務實條件

獅子 溝通 桃花 星座運勢 唐綺陽

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