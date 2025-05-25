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飛廉星來襲！4生肖進入「情感孤獨期」 屬龍小心陷入三角戀

聯合新聞網／ 綜合報導
紫微斗數老師姚本軍在臉書發文提醒，2025年農曆5月之後，四大生肖可能會經歷一段內心暗湧與孤獨的轉折期。示意圖／ingimage
紫微斗數老師姚本軍在臉書發文提醒，2025年農曆5月之後，四大生肖可能會經歷一段內心暗湧與孤獨的轉折期。示意圖／ingimage

部分民眾近期可能在人際或情感關係中，感到莫名冷淡、疏離，甚至懷疑自己是不是「不太能被愛」的人。紫微斗數老師姚本軍在臉書發文提醒，2025年農曆5月之後，飛廉星將進入不同生肖的情感關鍵宮位，飛廉星象徵冷感、距離與破耗，它像一面反光鏡，照出人們在關係中的不安與缺口。在它的影響下，有四大生肖可能會經歷一段內心暗湧與孤獨的轉折期。

生肖雞

屬雞者雖然在情場上可能不乏追求與互動，卻難以真正產生心靈連結，感情易淪為「熱鬧的孤單」。由於理智過強、心防過重，常讓對方感受到距離，甚至轉身離開。若想突破情感瓶頸，建議卸下冷感外衣，用更柔軟的方式迎接對方，才能讓緣分延續。

生肖羊

屬羊者這段期間的孤獨多半來自內心，即使擁有感情對象，仍可能覺得無人真正理解自己。飛廉星容易引發過度思考與情緒放大，讓人陷入「對方不懂我」的糾結。建議學習在獨處中找到平衡，建立自我安全感，別再期待他人填補內在空虛。

生肖豬

對屬豬的人而言，這是一段面對感情真相的時期。飛廉星可能使穩定關係出現裂痕，特別是那種「看似沒事，其實已漸行漸遠」的狀態最需留意。與其逃避不談，不如主動處理誤解與疏離。此外，也要當心遇上「帶煞卻吸引人」的新對象，慎防墜入情感黑洞。

生肖龍

屬龍者的感情變數多半來自人際圈。可能對朋友產生情愫，或陷入三角關係、曖昧不明的情境，也可能被捲入朋友的情感糾紛。此時要格外留意界線與立場，避免傷人也傷己。若能保持理智與內在穩定，就能避開不必要的耗損與誤解。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

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