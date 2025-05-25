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威力彩明開7.2億 4大民俗秘訣、4大財旺生肖拚財富自由

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
威力彩已連續25槓，明天開獎的頭彩彩金預估將達7.2億元。圖／本報資料照
威力彩已連續25槓，明天開獎的頭彩彩金預估將達7.2億元。圖／本報資料照

威力彩已連續25槓，預計明天開獎的累積彩金將高達7.2億元，預計又掀起一波買氣，命理師楊登嵙分享，明天財運旺的生肖有兔、蛇、馬、豬，可前往試試手氣，另外也可依彩券行方位、幸運色等民俗旺財方式，增加中獎機率。

4大民俗五大旺財中獎方法：

一、生肖：5月26日財運最好的生肖是兔、蛇、馬、豬。

二、方位：彩劵行坐向（以當天居住的位置為中心點）向東北、西南財運較旺，容易開出大獎。

三、鼻耳：平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。

四、幸運色：5月26日的幸運色是綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色及紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色等，穿著這木、火色系去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 綠色 彩券行

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