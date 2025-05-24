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一年只一次！午時水藏風聚氣 開運淨宅就看這一瓶

聯合報／ 記者江良誠／即時報導
彰化縣社頭清水岩寺民眾提桶子取午時水。圖／本報資料照片
彰化縣社頭清水岩寺民眾提桶子取午時水。圖／本報資料照片

今年端午節落在5月31日（農曆五月初五），除了吃粽子、掛艾草、划龍舟，民俗中也流傳著一項特殊的開運習俗「午時水」。命理師柯柏成說，午時水取於端午當天午時（11時至下午1時），陽氣最旺，具有驅邪避穢、招財開運的效果。

柯柏成指出，午時水取得方式不拘，只要在正午時段取水即可，從自來水、濾水器到山泉水皆可使用，但務必先過濾並煮沸後再使用，確保安全。講究者則會選擇上午11時15分至中午12時45分間取水，避開前後時辰氣場交雜。

午時水可用於擦拭家中門窗、家具及辦公桌椅，搭配粗鹽使用，更具淨化功效。若家中有病人，亦可誦唸「藥師灌頂真言」或「大悲咒」各21遍，製作「咒水」輔助調養。

針對店家或有供奉土地公者，專家建議取約300毫升午時水，以玻璃瓶盛裝後誦持「安土地真言」108遍，供奉於神桌或乾淨南方處，可助聚財納氣，效力可持續至農曆七月。

民俗信

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。 仰中，午時水象徵純陽之氣，是端午節中重要的開運秘法之一。柯柏成強調，重點在於心誠則靈，藉此與天地節令連結，也是一種身心靈淨化的儀式。

開運 習俗 端午節

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