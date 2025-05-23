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三火齊聚！大吉「天赦日」來了…穿三色會開運 命理師：錯過再等一年

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為天赦日拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為天赦日拜拜示意圖。圖／AI生成

天赦日」在傳統上是大吉日，帶有「上天特赦、萬事可解」的意思。天赦日源自古代帝王的赦罪制度和道教信仰，這天最適合許願、懺悔或展開新計畫，就能洗去晦氣、轉運補運。天赦日一年只有幾天，不妨好好把握天赦日許願懺悔重生，讓好運跟著來。

蛇年的第二個天赦日，就在周日國曆5月25日，當天也是農曆四月廿八日。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，5月25日是能量爆棚的「火年火月火日」天赦日，也是這一年中最旺財的吉日，千萬別錯過，否則又要再等待一年。

這一天，宇宙磁場與玉皇大帝的恩澤交織，將為人們消災解厄、開啟財運。艾菲爾老師說，想要擺脫厄運、補足財庫，這一天正是最佳時機。

艾菲爾老師建議，天赦日這天，把握「火年火月火日」的強大能量，誠心向神明懺悔，並許願祈福，甚至可以換一個新的皮夾，迎接豐盛的財運。

艾菲爾老師提醒，當天想要更加好運，可以穿戴紅色、紫色、金色等喜慶顏色的衣服飾品，再加上心存善念說好話，多多布施做好事，福氣財氣就能同事升溫，迎來好運氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

開運 天赦日

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