本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好努力，就能讓薪資提升，有人則是用親切的態度，就能讓自己的荷包不斷飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬狗

如果你是一般行政職的上班族朋友，過著沒有太大差異的工作生活，可千萬不要洩氣，本周將有一段不一樣的奇遇，在這段時間裡，會有職務調動的機緣，你可以好好考慮，並勇敢接受，雖然剛開始可能不太適應，不過只要好好努力，就能讓你脫胎換骨，不僅工作成績上升，同時未來的薪資收益也會提升。

第四名：血型AB型+生肖屬兔

美麗的服飾，往往能讓自己提升氣質，受到眾人的喜愛，如果你是服飾銷售員，無論是男裝或是女裝，本周的工作運緣相當不錯，在這段時間裡，會遇到許多客人願意跟你交流，你可以給予適當的建議，多多溝通，就能讓客人心悅誠服的掏錢消費，也讓業績在短時間內一飛衝天。

第三名：血型O型+生肖屬牛

叫賣聲不斷的市場街道上，充滿著許多古早味和新奇有趣的商品，如果你是市場攤商，尤其是食品相關，本周財運很不錯，在這段時間裡，你可要備好貨量，期間會有許多客人前來消費，你只需要保持食材的新鮮，並親切以對，就能讓你在不知不覺中，讓自己的荷包不斷飽滿。

第二名：血型A型+生肖屬猴

網路世界拉近了每個人的距離，也產生了許多商機，如果你是經營網路商店的老闆，特別是生活用品相關，本周有機會將知名度更加向外拓展，在這段時間裡，可以推出促銷廣告，或是請網紅做宣傳活動，就能夠吸引許多人前來消費，讓你的財庫在短時間內越來越豐厚。

第一名：血型B型+生肖屬豬

工廠生意最怕沒有訂單，如果你是代工工廠的老闆，在本周就無須擔憂，這段時間裡，將有機會接下大量訂單，但是期限緊迫，需要趕工製造，你可以提出更多的獎金給員工，讓他們心甘情願地替你賣命，顧好產品良率，屆時不僅能如期出貨，同時也讓自己賺進豐厚的財富。

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