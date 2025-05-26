快訊

中山高設計戰備跑道靈感來自韓國？今為何不再封路演練

「七龍珠」聲優驟逝！配音貝吉塔40年 悟空悲痛證死訊

川普翻臉普亭嗆「怎麼回事」！不滿俄狂轟烏克蘭 擬加大制裁

聽新聞
0:00 / 0:00

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。 圖／ingimage
財運示意圖。 圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好努力，就能讓薪資提升，有人則是用親切的態度，就能讓自己的荷包不斷飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬狗

如果你是一般行政職的上班族朋友，過著沒有太大差異的工作生活，可千萬不要洩氣，本周將有一段不一樣的奇遇，在這段時間裡，會有職務調動的機緣，你可以好好考慮，並勇敢接受，雖然剛開始可能不太適應，不過只要好好努力，就能讓你脫胎換骨，不僅工作成績上升，同時未來的薪資收益也會提升。

第四名：血型AB型+生肖屬兔

美麗的服飾，往往能讓自己提升氣質，受到眾人的喜愛，如果你是服飾銷售員，無論是男裝或是女裝，本周的工作運緣相當不錯，在這段時間裡，會遇到許多客人願意跟你交流，你可以給予適當的建議，多多溝通，就能讓客人心悅誠服的掏錢消費，也讓業績在短時間內一飛衝天。

第三名：血型O型+生肖屬牛

叫賣聲不斷的市場街道上，充滿著許多古早味和新奇有趣的商品，如果你是市場攤商，尤其是食品相關，本周財運很不錯，在這段時間裡，你可要備好貨量，期間會有許多客人前來消費，你只需要保持食材的新鮮，並親切以對，就能讓你在不知不覺中，讓自己的荷包不斷飽滿。

第二名：血型A型+生肖屬猴

網路世界拉近了每個人的距離，也產生了許多商機，如果你是經營網路商店的老闆，特別是生活用品相關，本周有機會將知名度更加向外拓展，在這段時間裡，可以推出促銷廣告，或是請網紅做宣傳活動，就能夠吸引許多人前來消費，讓你的財庫在短時間內越來越豐厚。

第一名：血型B型+生肖屬豬

工廠生意最怕沒有訂單，如果你是代工工廠的老闆，在本周就無須擔憂，這段時間裡，將有機會接下大量訂單，但是期限緊迫，需要趕工製造，你可以提出更多的獎金給員工，讓他們心甘情願地替你賣命，顧好產品良率，屆時不僅能如期出貨，同時也讓自己賺進豐厚的財富。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 薪資 老闆 生肖 工作運

延伸閱讀

飛廉星來襲！4生肖進入「情感孤獨期」 屬龍小心陷入三角戀

威力彩明開7.2億 4大民俗秘訣、4大財旺生肖拚財富自由

早上永遠起不來的血型？AB型現實太煩寧可做夢、他睡覺皇帝大

今節氣入小滿 「夏涼心」4生肖注意病從口入

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：水瓶人際掃興 魔羯感情勿挑惕

本週土海進牡羊，會想要「找自己」、釐清「我是誰」，進而反思自身與周遭人際的組成，及往來互動情況。週一水星進雙子，雙子座成為矚目焦點，眾人需拿出溝通的意願來應對。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好努力，就能讓薪資提升，有人則是用親切的態度，就能讓自己的荷包不斷飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／處女同事配合有默契 能讓事業進展

2025-05-26牡羊座短評：今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。【整體運】雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡

第一次聽說！男友媽送「整串粽」遭嗆沒常識 民俗專家：確實有些忌諱

下周六（31日）迎來端午節，最為人所知的習俗，非吃粽子莫屬。不料，近期網路平台竟因「送肉粽能不能整串送是常識」掀熱議，但...

飛廉星來襲！4生肖進入「情感孤獨期」 屬龍小心陷入三角戀

部分民眾近期可能在人際或情感關係中，感到莫名冷淡、疏離，甚至懷疑自己是不是「不太能被愛」的人。紫微斗數老師姚本軍在臉書發文提醒，2025年農曆5月之後，飛廉星將進入不同生肖的情感關鍵宮位，飛廉星象徵冷感、距離與破耗，它像一面反光鏡，照出人們在關係中的不安與缺口。在它的影響下，有四大生肖可能會經歷一段內心暗湧與孤獨的轉折期。

威力彩明開7.2億 4大民俗秘訣、4大財旺生肖拚財富自由

威力彩已連續25槓，預計明天開獎的累積彩金將高達7.2億元，預計又掀起一波買氣，命理師楊登嵙分享，明天財運旺的生肖有兔、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。