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端午節「五毒日」！三生肖恐有災…別去山上、注意車關、帶紅包擋災

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
端午節掛香包示意圖。圖／AI生成
端午節掛香包示意圖。圖／AI生成

古人認為農曆五月是「惡月」、「毒月」，五月五日又被認為是惡月之最。傳說五月五日這邪祟當道，五毒並出，古人將蛇、壁虎、蠍子、蟾蜍、蜈蚣視為「五毒」，因此端午也要驅五毒。

因五毒出現的時間，也是感冒較多的春夏交替季節，為了避免疫病的發生，古人從端午五月五日開始驅除疫病毒害，會以雄黃酒、硃砂及艾草來驅蟲避邪。

▍端午3生肖要當心

屬虎：

隨身物品容易掉落，避免前往人多的地方，否則有可能會遭遇扒手遺失物品，避開公眾場合較多人的地方，以防疫情感染。

屬豬：

避免上山，以防蚊蟲叮咬，也要注意情緒是否會影響到別人，進而影響到自己的人際關係，謹記莫發脾氣。

屬蛇：

要注意交通事故、交通罰單等事物，同時盡量避免出遠門，同時也要注意陌生人的搭訕，避免到森林之地，以防病媒蚊叮咬。

小孟老師也建議，上述三個生肖可以隨身準備一個「紅包袋」放在身上，等到整個農曆五月結束後，丟棄這個紅包袋，避開一些無端的災厄。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

端午節

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