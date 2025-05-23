找回快被遺忘的儀式感！吃粽子、立蛋...端午節必做十件事揭曉

找回快被遺忘的端午儀式感！

今年的端午節在5月31日，迎來為期三天的端午連假，你計畫好如何度過了嗎？每到端午節，全台各地不僅有舉辦各式各樣的龍舟競賽，還會開啟每年必戰的北部粽、南部粽之爭，去年《網路溫度計DailyView》盤點過「必做十件事」，除了這些常見的活動，還有其他漸漸被大家遺忘的習俗，像是打午時水、繫五色絲線、喝雄黃酒，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查端午節必做的10件事，快一起來認識有關端午節的軼聞趣事吧！

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

NO.10 貼「五毒符」

翻攝FB／臺南八吉境道署關帝廳

翻攝FB／臺南八吉境道署關帝廳

貼「五毒符」是一種民間信仰的驅邪避凶方式，所謂的「五毒」在古人心目中指的是五種毒性最強的動物，一般是指蛇、蠍、蜈蚣、蟾蜍、壁虎等動物合稱。民眾通常在端午節前後，會在家門、牆上、窗戶貼上畫有五毒圖案的符咒，藉此達到驅邪避災、防止病蟲害的目的，也具有保平安、祈健康的象徵意義。

NO.9 祭拜水仙尊王

「水仙尊王」是台灣與福建沿海地區民間信仰中的重要水神，與航海、漁業、渡河安全有著密切相關，事實上，水仙尊王並非單一神祇，而是對多位水神的合稱，主要指水神之祖「大禹王」、江神「伍員公」、愛國詩人「屈原公」等掌管水域安全的人物。由於端午節與水文化密不可分，因此信眾通常會在該節日感念水神的庇佑，希望水仙尊王能夠保佑漁民出海平安、漁獲豐收以及祈求風調雨順。

在現代社會，端午節祭拜水仙尊王的活動不僅保留了傳統儀式，也融入了現代元素，這些活動不僅是對傳統的尊重，也是對文化的延續與創新。像是每年彰化縣都會舉辦的祈福活動「龍王祭」，是全國獨一無二結合傳統、藝術、觀光的文化盛事，於鹿港龍山寺恭請「龍王尊神」起駕，並迎請主掌水域平安的「水仙尊王」同行，十艘龍舟將會跟著沿路踩街，藉由龍王祭活動，推廣鹿港文化古蹟及深度觀光旅遊，吸引更多民眾一同參與。

NO.8 喝雄黃酒

翻攝YT／ Vermilion Bird's

翻攝YT／ Vermilion Bird's

雄黃酒是將黃色粉末狀、一種含有硫化砷的礦物，加入白酒或黃酒中製成的藥酒，具有強烈的辛辣氣味，民間認為「喝雄黃酒」有解毒、驅蟲、辟邪的作用，成為端午節的傳統習俗之一。這個習俗與兩個傳說有關，相傳屈原投江後，百姓擔心魚蝦吃其身，便投入雄黃酒入江，為了驅散水中毒物，另外一個則是與白蛇傳有關，傳說中許仙讓白素貞飲下雄黃酒，導致白蛇顯出原形。

不過由於雄黃含有有毒成分，因此現代多改以外用、香包替代，衛生福利部指出，食用雄黃可能導致上吐下瀉，嚴重者甚至可能損害神經系統及肝、腎、脾和心肌等器官，中國醫藥大學安南醫院副院長許秉毅也曾在節目《健康2.0》中表示，食用雄黃與服用砒霜無異，可能造成慢性中毒，建議民眾不要飲用含有雄黃的酒品。

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◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

NO.7 吃午時菜

台灣與閩南地區傳統的重要習俗之一，融合節氣養生、祈福與驅邪觀念，午時菜是指在端午節當天中午所採集的野草、藥草或蔬菜，用以煮湯、泡澡或食用，民間相信這段時間的「陽氣最盛」，草藥效力最強，而常見的午時菜材料大多為艾草、香茅、金銀花、馬齒莧等。這些菜被視為驅毒辟邪的天然良方，象徵能消暑解毒，保佑一家大小身體健康，在正值氣溫升高的端午時節，也正是腸胃、皮膚疾病多發時期，午時菜可作為清熱解毒、除濕利水的草藥，有助排濕降火。

今年「午時菜」進榜，由於草本生活的興起，「午時菜」不再只是老一輩記憶，反而成為現代人探索養生的新方式，有些店家會在端午節前夕推出「清熱草本湯包」、「端午限定午時蔬菜湯」等商品吸引年輕族群的購買。

NO.6 掛艾草、菖蒲

翻攝FB／Rosamond Flower 羅絲蔓花藝設計

翻攝FB／Rosamond Flower 羅絲蔓花藝設計

端午節為正值初夏濕熱交替的時節，因此古人會用具有驅邪驅蟲效果的艾草或菖蒲來「鎮宅辟邪」，艾草的氣味芳香，有抗菌驅蟲的效果，多用來防瘟疫、避邪氣，菖蒲則有濃烈的辛香味，如劍的葉形被古人認為能夠「斬妖除邪」，兩者草藥都有鎮宅安神的象徵意義，合用之後有「艾為陽草、菖為陽木」的加倍效果。

在現代社會中，這項習俗被轉化為多種富有設計感與生活美學的裝飾品，民眾將艾草與菖蒲結合乾燥花束、棉麻繩、藤圈製成有質感的「端午掛飾」，讓傳統文化能以新的形式延續下去。

NO.5 掛香包

翻攝FB／如悅心香

翻攝FB／如悅心香

掛香包是一項歷史悠久的傳統習俗，多出現於端午節，有驅五毒、保身體安康之意，也是最具代表性的香包習俗之一，香包（又稱香囊、香袋）是將中草藥、香料裝入布袋中，縫製成各種形狀，再用繩子懸掛或配戴於身上或空間。香包的香氣大多可以驅蚊蟲、提神，也被賦予驅邪、保平安的民俗象徵，常見的造型有荷包狀、三角形、動物造型、古錢樣式等，節慶時也會出現龍舟、粽子等造型香包。

香包演變至今，不僅有驅邪避瘟之意，更結合文化傳承、生活美學與節慶儀式感，被製作成美觀的吊飾，現代人將其視為一種祈願平安、傳遞心意的象徵，例如考前送「平安香包」、出國送「避險香包」、生日送「幸福香囊」，香包已漸漸成為現代版護身符，是一種充滿文化記憶、情感傳遞與美學實踐的生活物件。

NO.4 打午時水

「打午時水」是端午節的重要民俗之一，在台灣、福建、廣東等地仍有保存，「午時水」指的是在端午節當天中午，即農曆五月初五的「午時」，上午11時至下午1時所汲取或收集的水，民間相信這段時間是天地陰陽交會的時刻，因此陽氣最旺、水氣最純，是天賜之靈水，結合端午節驅邪除瘴、避五毒的傳統信仰，有辟邪、祈福、保健康的功效。

午時水的用途多在洗臉淨身、灑門窗角落、製作香包等，而現代的「打午時水」不再只是一種取水行動，更是對天地節氣、自然規律的尊重與體會，即使無法前往水源，也會象徵性地「打水」，以延續文化信仰。

NO.3 立蛋

翻攝FB／Taipei Zoo 臺北市立動物園

翻攝FB／Taipei Zoo 臺北市立動物園

「立蛋」是端午節最具趣味性與象徵意義的小習俗之一，至今都深受著大人與小朋友的喜愛，經常搭配節慶活動或是學校體驗進行。「立蛋」指的是在端午節當天的中午，嘗試讓雞蛋直立在桌面或地面上，民間相信，端午節是陽氣最旺的時刻，天地氣場穩定，最容易讓雞蛋站立不倒，若能成功立蛋，就被視為好運的象徵，意味著「氣場順利」、「事業穩固」。

隨著時代演變，立蛋多被應用於學校課程或是親子活動中，可以讓學生在動手實作中學習地心引力、重心平衡、摩擦力等物理概念，去年台北市立動物園更舉辦「千人立蛋活動」，讓遊客能透過「蛋」認識動物園兒童動物區「快樂雞莊」的設置理念，吸引不少民眾到場體驗，成為了促進親子互動的現代活動。

NO.2 划龍舟、看龍舟大賽

翻攝FB／臺北國際龍舟錦標賽

翻攝FB／臺北國際龍舟錦標賽

端午節與龍舟之間的關係相當深厚，兩者在歷史、文化、民俗與現代意義上都緊密交織，龍舟不僅是端午節最具代表性的象徵之一，更承載了紀念、信仰、祈福與團結精神。相傳戰國時期楚國詩人屈原遭奸臣所害，在農曆五月初五投汨羅江自盡，當地百姓聞訊後，划船尋找其遺體並敲鼓驅魚，該舉動演變為現今的龍舟競渡，龍舟因此也成為了勇氣、團結與進取精神的象徵。

現代社會的龍舟已融入運動競技、觀光活動與國際比賽，不僅可以凝聚地方認同與榮譽感，還能讓民眾體驗水岸的年節熱鬧感與文化魅力。

NO.1 吃粽子、包粽子

每到端午節，就是容易掀起南部粽、北部粽戰爭的時刻了，對台灣人來說，這不僅是口味與作法之爭，更是文化、飲食習慣、生活背景的展現。粽子的起源來自於戰國詩人屈原投江自盡後，百姓為防止魚蝦啃食屍體，將米包成粽子投入江中，這項習俗流傳至今已變成家族團聚、親情傳遞的具體行動。許多家庭會在端午節前夕，全家一起準備、包粽、分送親友，粽子也成了節慶送禮的代表之一，象徵祝福與關懷，而粽子所擁有的強烈地域性與多樣性，結合台灣人獨有的台式幽默，讓「粽子大戰」成為節慶中最有親切感的飲食辯論之一。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月12日至2025年05月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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