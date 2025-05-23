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早上永遠起不來的血型？AB型現實太煩寧可做夢、他睡覺皇帝大

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網站公開最喜歡賴床的血型排行榜。 示意圖／ingimage
日本網站公開最喜歡賴床的血型排行榜。 示意圖／ingimage

早晨總有人永遠爬不起來，就算鬧鐘響得再大聲也完全沒效。即使早上有重要的會議或是和戀人有約會，這些人也還是按照自己的節奏睡個好覺。日本網站uranaitv公布這些「早上起不來」的血型排名，一起來看看有沒有上榜！

第一名 AB型／不想被「現實」喚醒

面對事情雲淡風輕、對現實不感興趣的AB型，不會因為早晨的到來就興奮地起床。與其在充滿噪音的「現實世界」中醒來，他們寧願沈浸在夢境中。另外，還有一種說法是AB型容易感到疲勞，因此是比其他血型更需要休息的體質，就這樣有了「現代的睡美人」的稱號。

第二名 B型／睡眠擺在第一位

忠誠於自己慾望的B型，想睡覺時是無法戰勝也不想戰勝睡眠慾望的，更喜歡在早上睡覺。因為真心無法克服想睡覺的慾望，所以被上司或戀人指責睡過頭而遲到也不感到後悔。B型被嘮叨地指責的話，會覺得「太吵了！」 但仍是逆來順受的處理。然而只要是讓他們感到期待的活動，當天其實還是比任何人都早起。

第三名 A型／有責任的社會人

責任感強、社會化發達的A型，即使身體不舒服也會勉強自己起床的健壯。半夜3點睡早上5點起床的鐵人日程，只要是為了工作也會好好完成。也因此他們的身心健康狀況才真正令人擔心。因為平日裡很累，所以休息時早上不會起床，如果是沒什麼特別的事情的日子，就會一直睡到傍晚。

第4名 O型／自然醒的能力

O型總是充滿了力量，天生直覺發達。即使是在拉著遮光性窗簾的漆黑的房間裡，一到早上「該起床了」 就會馬上起來，起床對他們而言完全是小菜一碟。 正因為總能夠本能地醒來，鬧鐘變成閒置物品。O型人不會為了起床早睡，反而常用午飯時間午睡。

最近，還有用燈照或電擊喚醒的鬧鐘，為「絕對不能遲到」的早晨提供支援，但是只要自己不想起床，擁有什麼樣的鬧鐘都顯得毫無意義。

血型 上班族

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