快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

四大血型「萬年單身」理由曝光…A型只要高富帥、他難忘舊愛！

聯合新聞網／ 綜合報導
日網整理各血型總是單身的原因。 示意圖／ingimage
日網整理各血型總是單身的原因。 示意圖／ingimage

身邊的朋友都各自找到愛情只剩自己？看著好友和伴侶開心的玩在一起，嚮往愛情卻又一直單身，日本網站uranaitv發文整理各血型「談不了戀愛」的理由，一起來看看吧！

A型／太堅持高富帥

A型人理想型標準高，外表不用說，更要聰明又有錢，性格好也一樣很重要，通通達標或許A型人會願意墜入愛河。然而，現實中很難有那麼完美人存在，事實上他們知道自己的標準嚴苛但也不會因此妥協。

B型／不願被拘束

熱愛自由的B型人，在自己玩到滿意前不喜歡被約束。B型人常常會和各式各樣的男性朋友出去玩，既不喜歡也不討厭，覺得這樣的相處模式距離剛好，認為現在體驗的許多事沒辦法和戀人一起進行，所以乾脆不去喜歡任何人。

O型／難忘舊愛

笨手笨腳、不擅長整理情緒的O型人，即使和戀人感情畫下句點也難馬上放下，總是覺得分手的戀人是最棒的，所以很難去愛上下一位。O型人即使去相親，還是會覺得每個男人都差那麼一點，內心毫無波瀾，在真正向前看之前沒辦法愛上其他人。

AB型／癡迷愛好 難心動

AB型人容易對愛好著迷，常常沉迷於喜歡的各種事物，如果出現比興趣更具吸引力的男性，或許可能會喜歡。但是因為很難出現這種對象，所以寧可保持單身。不是AB型人本身不受歡迎，而是即使被男性接近也完全不心動，認為熱愛的事物更重要也更能讓自己開心吧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 戀愛 單身

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎來大豐收」：賺取滿滿鈔票

跨血型捐腎！免疫療法助弟救姊 10年來腎功能正常

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「1職業」運勢強盛：滾滾財源來

相關新聞

有這些行為…12星座絕對暗戀你！火象狂發訊息、水象「好巧又遇到」

要如何判斷對方是不是對你有好感呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，「「星座」12星座出現這種特殊行為～就是在暗戀你💞」，來看看當12星座暗戀你會出現什麼反應吧！建議參考太陽、上升、金星星座。

「社牛季」來襲！雙子能量加持人際互動多 4星座魅力橫掃全場

21日正式進入屬於雙子的月份！塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這也象徵一波「社交復甦潮」即將來臨。雙子座代表著「交流、機智、好奇心」，艾菲爾提醒，這段時間大家會感受到資訊爆炸、人際互動頻繁、活動與邀約變多或是話題滿天飛，完全可以稱為「社牛季」。

別再討好別人！米薩小姐教3招養成「大女主」強運體質：帶旺自己

過度討好別人，不僅會造成他人不適，更可能對自身造成負面影響。靈性導師 米薩小姐分享「3招旺自己🔥：別再討好世界，從今天開始利己主義，養成大女主強運體質！」影片，教導民眾培養強運體質的方法。

四大血型「萬年單身」理由曝光…A型只要高富帥、他難忘舊愛！

身邊的朋友都各自找到愛情只剩自己？看著好友和伴侶開心的玩在一起，嚮往愛情卻又一直單身，日本網站uranaitv發文整理各血型「談不了戀愛」的理由，一起來看看吧！

假裝雲淡風輕！3星座看似瀟灑其實超敏感 雙魚靠演技、他怕失去

有些人在生活中表現的很佛系、很灑脫，面對感情問題也雲淡風輕，雖然看似平和，實則內心早就風起雲湧了。搜狐網分享3個看似佛系，其實內心敏感的星座，他們習慣假裝灑脫來隱藏內心。

被孤立只因太完美？常讓人嫉妒到牙癢癢 揭三大星座高冷真相

根據搜狐報導，每個人都希望自己不會孤單，但有些人偏偏就是那麼「特別」，走到哪都能散發出一種「別靠近我」的氣場。今天我們就來聊聊那些因為太過完美，反而容易被孤立的三大星座，看看你身邊有沒有這樣的朋友？或者你自己就是！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。