四大血型「萬年單身」理由曝光…A型只要高富帥、他難忘舊愛！

身邊的朋友都各自找到愛情只剩自己？看著好友和伴侶開心的玩在一起，嚮往愛情卻又一直單身，日本網站uranaitv發文整理各血型「談不了戀愛」的理由，一起來看看吧！

A型／太堅持高富帥

A型人理想型標準高，外表不用說，更要聰明又有錢，性格好也一樣很重要，通通達標或許A型人會願意墜入愛河。然而，現實中很難有那麼完美人存在，事實上他們知道自己的標準嚴苛但也不會因此妥協。

B型／不願被拘束

熱愛自由的B型人，在自己玩到滿意前不喜歡被約束。B型人常常會和各式各樣的男性朋友出去玩，既不喜歡也不討厭，覺得這樣的相處模式距離剛好，認為現在體驗的許多事沒辦法和戀人一起進行，所以乾脆不去喜歡任何人。

O型／難忘舊愛

笨手笨腳、不擅長整理情緒的O型人，即使和戀人感情畫下句點也難馬上放下，總是覺得分手的戀人是最棒的，所以很難去愛上下一位。O型人即使去相親，還是會覺得每個男人都差那麼一點，內心毫無波瀾，在真正向前看之前沒辦法愛上其他人。

AB型／癡迷愛好 難心動

AB型人容易對愛好著迷，常常沉迷於喜歡的各種事物，如果出現比興趣更具吸引力的男性，或許可能會喜歡。但是因為很難出現這種對象，所以寧可保持單身。不是AB型人本身不受歡迎，而是即使被男性接近也完全不心動，認為熱愛的事物更重要也更能讓自己開心吧。

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