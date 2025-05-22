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假裝雲淡風輕！3星座看似瀟灑其實超敏感 雙魚靠演技、他怕失去

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網分享3個看似佛系其實內心敏感的星座。圖／AI生成
搜狐網分享3個看似佛系其實內心敏感的星座。圖／AI生成

有些人在生活中表現的很佛系、很灑脫，面對感情問題也雲淡風輕，雖然看似平和，實則內心早就風起雲湧了。搜狐網分享3個看似佛系，其實內心敏感的星座，他們習慣假裝灑脫來隱藏內心。

▍雙魚座／內心敏感 全靠演技

雙魚座演技很好，遇到事情表面柔弱冷處理，但內心早就開始腦補了。只要忽略他一次，即使表面裝作不在意，其實內心早就風起雲湧了，但雙魚很害怕情緒爆發會影響到別人對他的看法，因此選擇壓抑自己。

雙魚座是非常敏感的星座，甚至會因為你回復訊息不夠熱情失眠，別只看到他表面的溫柔，在溫柔之下，還隱藏著脆弱的內心。

▍天秤座／保持沉默 害怕失去

天秤座遇到問題總是習慣保持沉默，因為他們很愛面子，更怕影響到彼此的關係，所以總是假裝沒看到問題，但其實不是沒察覺，而是因為太在意。

天秤座總是會假裝瀟灑，表示隨緣就好，但其實他是更希望對方能夠主動，他已經累了。天秤也不想跟對方爭執，而是害怕爭吵之後，對方可能會離開。

▍水瓶座／心思細膩 悄聲離開

水瓶座總是帶給人佛系、無欲無求的印象，就算被取消約會也表現無所謂的態度，但其實他是在隱藏情緒。水瓶座其實非常敏感，心思細膩，能夠輕易察覺對方態度的轉變，並用最安靜的方式處理情緒。

水瓶座一旦發現你轉變了，會開始強迫自己保持冷靜，並反思自己，然後悄無聲息地遠離對方，就像從未靠近過你一樣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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