別再討好別人！米薩小姐教3招養成「大女主」強運體質：帶旺自己

過度討好別人，不僅會造成他人不適，更可能對自身造成負面影響。靈性導師 米薩小姐分享「3招旺自己🔥：別再討好世界，從今天開始利己主義，養成大女主強運體質！」影片，教導民眾培養強運體質的方法。

▍壞習慣讓你運氣變差

有三種習慣會讓你影響你運氣，第一個是「習慣內疚」，習慣內疚的人會把外界的不順歸在自己身上，感到很愧疚；第二個是「檢討自己」，總是批判自己、而不是去看自己哪裡做的很好，享受自己的當下；第三個是「習慣忍耐」，總是忍耐別人對你的壓力，而不是嘗試改變，長年下來可能會養成畏畏縮縮的人生。以上三個壞習慣都可能影響你的能量，讓你成為為他人而活的「工具人」

那培養好運的好習慣有哪些呢？

▍心口身一致

心口身達成一致，讓你的能量成為整體，不會分裂，你自然會變成不容易內耗的人。很多心口身不一致的人，明明討厭一個人，卻還是要過度討好他，忽略自身需求，必然得不到自己想要的。

▍為感覺服務 不是報酬

很多人有想做的事，卻認為做此事不會賺錢、沒有意義，最後只剩公司和家裡兩點一線的生活，既沒朋友也沒眼界，所以滋養自己的感覺非常重要，「所有你遇見的人事物，都會用高頻率跟你一起振動，不然他會離開」，當你笑了的時候，世界都會跟你一起笑，當你感到無聊，這世界也是枯燥沉悶的，所以建議去做自己喜歡的事情，不要斤斤計較得失。

▍打造共鳴循環

任何起心動念都是非常高級的，為自己好，也為別人好，創造共贏的環境。例如為了讓外送員開心，會給他10元、20元的小費，這樣每次收到餐點都不會灑出來，外送員也都會滿臉微笑，吃這一餐時也會很開心，諸如此類用高頻率的能量，就能讓世界變得更好。

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