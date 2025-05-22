有這些行為…12星座絕對暗戀你！火象狂發訊息、水象「好巧又遇到」

要如何判斷對方是不是對你有好感呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，「「星座」12星座出現這種特殊行為～就是在暗戀你💞」，來看看當12星座暗戀你會出現什麼反應吧！建議參考太陽、上升、金星星座。

▍火象星座（牡羊 獅子 射手）／反應直接 訊息暴增

火象星座的愛都很直接，但是在剛開始時，通常會表現的小心翼翼，雖然想要直接點，但又不想要表現太明顯。建議可以觀察他的訊息量，如果他喜歡你，訊息量和關心你的話會突然變得超多，甚至多到不合理。

火象星座在面對一般人時，其實不太願意回訊息，要看事情的重要性，但一旦暗戀你，會一直丟無關緊要，甚至很無聊的訊息給你，就是想跟你建立連結，如果發現此現象，不要懷疑，他就是在暗戀你。

此外，火象星座也會特地安排時間跟你見面，跟你一起做明明自己就能做的事，例如搬東西，但是就要硬拖著你去，如果火象星座無論去哪都要你陪著去，就是對你有興趣了。

▍土象星座（金牛 處女 魔羯）／改變原則 貼心大王

土象星座喜歡你時會變成貼心大王，從不解風情的木頭，忽然變成貼心十足的人，他可能不會講動人的情話，但會非常細心的記住你喜歡吃什麼或是生活上的習慣，在適時的時候送上你需要的東西，土象只有對喜歡的人細心。

土象是非常規律的星座，有很多原則，甚至讓人覺得有點龜毛。當你發現土象對你一直「碎碎念」，其實他就是在暗戀你，他並不是對每個人都這樣，只對你特別照顧。此外，也要注意他在碎碎念時有沒有幫你收拾殘局，對你寬容一些，土象只會對在意的人收起執著。

▍風象星座（雙子 天秤 水瓶）／問題變多 話題全是你

風象星座對不熟的人都有隨和、好相處的保護色，雖然表現得很隨和、很會聊天，但為了在人群中不冷場，很常講毫無意義的空話，一直跟你聊天並不代表喜歡你，如果風象真的喜歡你，會對你產生很強的好奇心，會透過各種方式了解你喜歡吃什麼、你的興趣、你的過去，話題都在你本人身上。

風象星座是很喜歡打打鬧鬧的星座，當你發現他跟你相處時，收起熱情瘋瘋的個性，那他多半對你有感覺，此外，如果他開始跟你講人生哲學、甚至開導，想要管你時，風象星座一定非常喜歡你。

▍水象星座（巨蟹 天蠍 雙魚）／製造巧合 剛好出現

水象星座並不是主動的星座，喜歡被動的感覺，將愛默默藏在心裡，但其實水象遇到真正喜歡的人，會用一點「小心機」，會刻意製造巧合，化被動為主動，會故意計算時間，刻意跟你巧遇。

雖然水象沒有明顯的攻勢，但會讓你在很多地方都會看到他的存在，這些都在他的精心安排之下為自己爭取曝光的機會，為了跟你拉近距離。

水象星座平時會保持一條界線，與他人維持安全距離，如果只是把你當朋友，沒辦法跨過這條線，甚至會把距離拉開。因此當你接近他，他沒有刻意遠離你時，就是對你有感覺。也可以觀察他 的眼神，水象星座喜歡偷瞄喜歡的人。

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