「社牛季」來襲！雙子能量加持人際互動多 4星座魅力橫掃全場

21日正式進入屬於雙子的月份！塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這象徵一波「社交復甦潮」即將來臨。雙子座代表著「交流、機智、好奇心」，艾菲爾提醒，這段時間大家會感受到資訊爆炸、人際互動頻繁、活動與邀約變多或是話題滿天飛，完全可以稱為「社牛季」。

除了雙子座，還有四個星座特別受到太陽雙子能量加持。艾菲爾指出，這些人的「機會」都會在主動出擊的那一刻悄悄上門，可謂一出手魅力橫掃全場！無論是戀愛、職場、人脈或人氣運，只要把握機會出手就能搶佔先機！建議參考太陽、上升星座。

人氣爆棚，社交魅力大放送

太陽進入雙子座，艾菲爾指出此時天秤的社交開關全面打開，成為全場最閃亮的存在。不論是派對、聚餐還是會議等等多人場合，天秤總能透過優雅的姿態成為焦點。有邏輯又不失幽默的特性，總讓人忍不住親近。

艾菲爾表示這段期間天秤適合出現在公共場域，包含展覽、講座、品牌活動，好感度與人氣都會隨你的「出現」快速飆升！特別是從事與溝通、人際、媒體、業務相關工作的天秤，也許會遇上拓展珍貴資源或合作邀約機會。另外出門不只是踏出家門，更要懂得「展示自己」，這時的你比想像中更有吸引力！

靈感爆發，提案說服力翻倍

這個月射手將開啟「語言魔法」模式。平時就肯發表的射手，現在更能把靈感陳述得有條理、有魅力又有說服力！無論是面對上司簡報、客戶提案、或是團體討論，射手的自信、觀點都讓人讚不絕口。

艾菲爾表示射手現在特別適合勇敢開口提出創意與主張，只要願意「主動說出口」，就有機會搶下舞台、掌握局面。另外，現在也是經營個人品牌的絕佳時機，有興趣的人不妨嘗試社群曝光、錄影、參加論壇或舉辦講座，都有助於你建立人氣與專業形象。

雙子座

本命能量爆發，走到哪都自備光環

本月主角雙子座此時彷彿從內而外都在發光！說話的節奏、詞彙的運用、表情與肢體語言，都像經過特訓般精準又迷人。雙子不只是朋友聚會中最會帶話題的人，在工作場合亦是最有存在感的焦點。

艾菲爾鼓勵，無論正在籌備什麼計畫，都建議「多說一點、多走出去」，只要願意主動發聲、釋放熱情，就會迎來正面回應與意想不到的貴人幫助。另外也推薦參與講座、開直播、投履歷，甚至示愛告白，這些看似「冒險的主動行動」，將成為人生新篇章的起點！

打破距離感，迎來人脈開運潮

一向給人神秘感與距離感的水瓶座，這個月將忽然變得容易親近，願意說話、分享，也更懂得用輕鬆、有趣的方式與他人建立連結。艾菲爾透露，這時不論是閒聊、共事還是創意討論，都能在不知不覺間建立起深層信任感。

因此水瓶這期間特別適合主動找人碰面、敘舊、拓展圈子，甚至主導跨界合作、共創計畫。會發現只要願意「打開那道門」，就會有許多人願意進來認識、幫助你。工作時容易吸引同頻團隊、有共識的伙伴，生活也可能出現有趣的新朋友，甚至是來自不同領域的貴人。

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