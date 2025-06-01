人生不留白！3星座「勇敢追夢」...水瓶不走尋常路、他樂觀貴人多

人生有夢各自精采，每個人都有夢想，盡情放手去追才是生命的意義。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個勇敢追夢的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、火星星座。

TOP3 水瓶座／皆有可能 做給你看

水瓶座喜歡走不同尋常的路，跟別人想法不一樣，有熱忱也能堅持下去，無論是事業還是興趣都保有熱情，感情上也很堅持，容易被當作工具人，因為他超乎常人的熱忱，無論他人麼對待，永遠都會一心一意，但是水瓶座會刻意隱藏此特質。

TOP2 射手座／有夢就飛 邊走邊學

射手座非常樂觀，會因為擁有夢想而開心，認定是老天對他的眷顧，並了解自己的強項、特質和資源，想盡辦法學習更多，以達成自己的夢想。射手座的「樂觀」特質非常強大，會吸引到貴人帶著資源來幫助你，衝出屬於自己的道路，就算受傷也會不妥協、不放棄地走下去。

TOP1 牡羊座／天生主角 劍及履及

牡羊座的衝勁非常強，來自於他的直覺，可能會有人覺得魯莽，但有時候一股腦地衝，不管有沒有做好準備，都會藉著自身的「直覺」點燃心中的熱情，把握核心資源，引領他成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。