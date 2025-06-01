快訊

時代最強音或精英教育？陸生蔣雨融哈佛畢業致詞引熱議

MLB／大谷翔平、賈吉誰更強？退役三神獸給出答案

王心凌「穿真理褲」跪著立蛋 白皙美腿吸2萬網友朝聖

人生不留白！3星座「勇敢追夢」...水瓶不走尋常路、他樂觀貴人多

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個勇敢追夢的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享3個勇敢追夢的星座。圖／AI生成

人生有夢各自精采，每個人都有夢想，盡情放手去追才是生命的意義。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個勇敢追夢的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、火星星座。

TOP3 水瓶座／皆有可能 做給你看

水瓶座喜歡走不同尋常的路，跟別人想法不一樣，有熱忱也能堅持下去，無論是事業還是興趣都保有熱情，感情上也很堅持，容易被當作工具人，因為他超乎常人的熱忱，無論他人麼對待，永遠都會一心一意，但是水瓶座會刻意隱藏此特質。

TOP2 射手座／有夢就飛 邊走邊學

射手座非常樂觀，會因為擁有夢想而開心，認定是老天對他的眷顧，並了解自己的強項、特質和資源，想盡辦法學習更多，以達成自己的夢想。射手座的「樂觀」特質非常強大，會吸引到貴人帶著資源來幫助你，衝出屬於自己的道路，就算受傷也會不妥協、不放棄地走下去。

TOP1 牡羊座／天生主角 劍及履及

牡羊座的衝勁非常強，來自於他的直覺，可能會有人覺得魯莽，但有時候一股腦地衝，不管有沒有做好準備，都會藉著自身的「直覺」點燃心中的熱情，把握核心資源，引領他成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

挑剔又沉默！3星座越老越孤單...處女東嫌西嫌、他天性如此

5星座性格古怪！這類人一被點燃「反應極激烈」 火象全沒上榜

自尊比天高！3星座最恨別人「看不起他」…獅子原地爆炸、他容易走心

被孤立只因太完美？常讓人嫉妒到牙癢癢 揭三大星座高冷真相

相關新聞

「阿公手尾錢」？ATM領到鈔票有字 命理師揭6種使用方式

有網友近日貼文分享，在ATM自動櫃員機領款時，領到的一張千元鈔寫有「阿公的手尾錢」等字樣，引起討論。命理師楊登嵙說，手尾...

人生不留白！3星座「勇敢追夢」...水瓶不走尋常路、他樂觀貴人多

人生有夢各自精采，每個人都有夢想，盡情放手去追才是生命的意義。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個勇敢追夢的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、火星星座。

每日星座運勢／雙魚打扮到處轉轉 有機會得良緣

2025-06-01牡羊座短評：運勢此消彼長，身心容易失去平衡。【整體運】桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

殺破狼週運勢／金牛桃花盛開「天菜多」 天秤偏財運頗佳

殺破狼2025年6月2日～6月8日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運方面，金星進入金錢宮位，獲得額外的加給或外快收入，手頭寬裕，會花許多錢在吃喝玩樂上，釋放累積已久的壓力。某些

端午後威力彩衝8.4億！四生肖偏財運極旺「中獎原地退休」

威力彩連續摃龜，台彩預估下期6月2日開獎，頭獎累積獎金上看8.4億元。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享有四大生肖最近偏財極旺，老師也教開財小撇步，做好準備再去買，中獎直接原地退休。

鳳山300年古井「午時水」民眾瘋搶 洗澡擦身能趨吉避兇

高雄鳳山赤山地區具300年歷史的龍目井，每年在端午節中午，開放民眾取「午時水」祈福，今日現場聚集超過100名為民眾排隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。