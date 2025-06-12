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小孩晚上哭不停…需要收驚嗎？老師：媽媽情緒能量更重要

時報出版／ 文‧ Ruowen Huang
圖為嬰兒夜晚哭鬧，母親神情焦慮地哄他。圖/AI生成
圖為嬰兒夜晚哭鬧，母親神情焦慮地哄他。圖/AI生成

問：在台灣如果嬰幼兒受到驚嚇，導致晚上睡不好又哭鬧不停，撇除身體不適的原因，帶去收驚真的有效嗎？收驚後比較好睡，原理又是什麼呢？嬰幼兒受到驚嚇時，身為媽媽又該如何處理呢？

答：如果小孩子受到驚嚇，晚上睡不好，帶去廟裡收驚其實是有效的。這是基於宇宙底下的萬物都是一種振動的原理。當我們受到驚嚇，人們的振動會呈現不規則、不穩定的狀態，在這樣的情況下，人們的心情很難平靜、穩定，自然一有風吹草動，就很容易受到驚嚇。

收驚的原理就是使用能場較大的振動去撫平原本不規則的振動。一旦嬰幼兒的周圍振動開始變得平穩，他們自然不會那麼容易受驚嚇。而在廟裡收驚，除了凝聚廟裡的穩定能場，還有師兄姐們的專注力以及龐大的民眾信念，這些元素全都是可以影響振動的要件。

如果把受到驚嚇的狀態比喻成高溫狀態的油，就能理解為什麼風吹草動都會使人受到驚嚇，因為那就像任何物品只要滴到高溫油裡，都會不斷地產生氣泡。收驚就好比把高溫油快速降溫，在常溫狀態下，油脂（人的能場振動）自然不會對任何物品產生太大的反應。

至於媽媽要如何處理易受驚嚇的孩子？五歲以下的小孩的能場大多是與母親相連結的，所以母親的情緒狀態往往會直接影響這個階段的嬰幼兒能場。

如果母親的能場與情緒穩定，她的振動自然會直接影響小孩，或是形成保護小孩的屏障。只不過，大部分的新手媽媽看到小孩子哭鬧時，情緒常會不自覺地受到影響。所以，媽媽們遇到這樣的狀況時，首先要平穩自己的情緒，相信自己有穩定小孩能場的能力，再以穩定的心態安撫小孩。安撫時，可以有意識地為小孩設立穩定能場的保護罩，通常在三到五分鐘左右，小孩子會跟著穩定下來。

《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》。圖／時報出版提供
《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》。圖／時報出版提供

這個情況其實跟人們遛狗有點像。一個能場鎮定的主人，通常小狗也會情緒穩代不穩定的能場。就好比有時你站在某些人身邊，浮躁的情緒就會莫名其妙地逐漸安穩；又或者很常聽到有人說，只要在你身邊，他們就有特定的感覺。

沒有任何能量比母親給予小孩的能量來得強大。當小孩子受到驚嚇，請相信自己有保護他的能量吧，或許那便是你要找的答案。

(本文摘錄自《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

能量 母親 收驚

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