心情好沮喪、做事提不起勁…有人偷走你的能量嗎？

在本章節想要討論「能量有沒有可能遭竊」，之所以有這個話題產生，是因為某些靈性大師指稱我的直播裡藏著女巫，而我會藉著直播偷取別人的能量。所以，我想藉此討論能量有沒有可能遭竊。

相信各位一定很常聽到我說：「靈魂是個會自行發電的能量體，裝著靈魂的你們就像會走路的燈泡。」之所以這麼形容，是因為靈魂本身並沒有實體，祂比較像是光能量，可以透過一個人的狀態而自行供給電力。

當然，一提到「供給電力」，很多人就會開始懷疑與擔心電力從何而來？如果用完了怎麼辦？如果被偷走又怎麼辦？這感覺就像隔壁鄰居偷接了你家的電線，在你毫不知情的情況下，免費地使用你家的電力XD。

所以請允許我再次重申：靈魂是一種有意識，又可以「自行發電」，並提供能量的能量發電機。你個人的身心靈狀態會決定你是否有能力自行供給所需的內在能量。

如果你的內在充滿擔憂與恐懼，能量除了會大量內耗，也很容易受到外在環境影響。

大多數的情況，是因為某件人事物的發生導致後續的情緒起伏，才是真正耗損能量的主要原因。同樣的，如果你不是那麼容易受到外在環境影響，那麼能量自然不會因為任何人事物而有耗損。

讓我換個方式解釋這樣的問題。假設有人在網路上看了一部陰謀論的影片，該影片可能只有短短幾分鐘，但是在看完影片之後，那個人卻開始害怕世界末日到來，又或者深信自己絕對置身於陰謀論之中。隨著這些思緒不斷地在當事人腦子裡發酵，他自然就會有種精神∕能量耗損的感覺。

在這樣的情況下，真正消耗能量的其實不是那支陰謀論的影片，而是你允許不真實的假設影響自己的情緒，甚至斷定自己的未來一定會受到它的影響。所以，在看完影片後的每一分每一刻，你的所有能量都被內心深層的恐懼給消耗掉。

同樣的道理，一個內心堅定的人不會因為他人的閒言閒語而改變內在的感覺。即便他連續看了十支陰謀論的影片，內在也不會因此受到任何影響，或因為所看的影片而有任何情緒波動。在這樣的情況下，因為他並沒有將掌控自身的能力交付於任何外在事物上，其能量自然不會有任何耗損，因此也不會把自身能量耗損與該影片做任何連結。

所以，如上所說，你的能量增加與耗損全都取決於個人的狀態。由於人生是高低起伏的，能量不會一直維持在同一種狀態。可能在狀態低落時，會覺得自己的能量耗損非常快，但在人生高峰時，則可能覺得自己有滿滿的能量，甚至可以與身旁的人分享。

所以，能量有沒有可能遭竊呢？相信各位現在都有很清楚的答案了。這不僅是不可能的事，而且就算真的被偷，也絕不會在你毫無意識的情況下發生。

當然，即便如此，還是有許多網友與我爭辯：「可是有能量吸血鬼啊？！他們是真實存在的！我只要跟XXX在一起，就感覺自己的能量全部被對方吸光⋯⋯」我並沒有說過能量吸血鬼不存在，我只是說沒有人「偷」得了你的能量。

如果各位了解上述道理，就會清楚所謂能量吸血鬼並不是真的吸食了你的能量，而是你允許他影響自己的心情，進而耗損自身的能量。如果不相信，可以試著聆聽陌生人抱怨一件完全與你無關的事，然後看看自己的能量是否受到任何影響。

我之所以這麼解釋，是希望各位可以清楚了解―損耗能量的主權在你手中，而不在任何人手上。

當然，我也說過，宇宙底下萬物都是一種振動。在彼此都是振動的情況下，任何振動都一定會受到彼此的影響而相互調和。正向的人長期跟負面的人在一起會變得比較負面，而負面的人長期跟正向的人在一起，自然會變得比較樂觀。這是宇宙底下不變的定律。但即便如此，這樣的情況也絕對不會在你毫無自知的情況下發生。你會感覺到一個人滿口抱怨，讓你心煩，也會感覺到自己不想再跟那個人靠近。對方要成為能量吸血鬼，也得在你願意的情況下才有辦法完成他的吸精大法啊！

重點是，振動相互調和需要時間。也就是說，你必須與對方長時間相處，才有可能受到對方長期的影響。雖然有些負面的情緒是瞬間的，但往往你也會發現，當對方離開你的振動範圍後，你的情緒會很快恢復。所以，「偷」這個字在能量互換上完全不存在。你有沒有受到對方的能量影響，取決於你是否把他的話聽進心裡。

當然，也不是每個讓你感到能量耗損的人都是能量吸血鬼。我之前的文章提過，只要兩個人的振動幅度差距太大，就會覺得對方不適合自己。但同樣地，這種情況發生時，你會非常有感覺。

我想說的是，一個人的能量不是像你家的電路線，可以在你不知情的情況下被偷接去使用。往往是因為你給予了對方權限，他們才有辦法以極快的速度消耗你的能量。這大多是因為他們是你的家人、朋友、另一半、小孩、同事⋯⋯允許他們的一舉一動影響自己的情緒，才是導致你能量急速消耗的原因。

如果光看一個人直播，就讓你感覺能量被消耗，很可能是因為你對這個人討論的主題存在某種恐懼與擔憂。

既然我說靈魂是種能量體，那麼人與人之間的互動本來就是能量交流與交換的行為。喜歡的人會成為你的朋友，討厭的人只會成為你的敵人。但這樣的事情絕對不會在你完全沒有感覺的狀況下發生。

不過，既然靈魂的能量可以自行生成，那麼即便遇到再不喜歡的人，只要離開對方或好好睡一覺，耗損的能量自然也會補回來。所以，當身旁出現讓你感到能量被耗損的朋友時，你也可以與對方劃清界線，不再往來。

《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》。圖／時報出版提供

能量低落時，改做自己喜歡的事，例如看書、跳舞、寫字、畫畫⋯⋯你會發現自己的能量恢復速度比較快，而不是讓自己一直活在「對方是不是會偷我的能量」的恐懼之中，卻一直靠近對方。

靈魂充電的方法很多，做自己想做的事，絕對是首選且最快速的方法。因為各位應該發現到，做讓自己開心的事時，往往也會覺得自己充滿了能量。

所以，當各位擔心我的直播會不會偷走你們的能量時，我更希望你們可以問問自己：為什麼自己的情緒這麼容易受到他人影響？如果我的分享真的讓你感到十分困惑或能量耗損，別忘了離開也是一種選擇。唯有當你學會將人生的控制權掌握在自己手中，你才會發現自己有完全的能量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

(本文摘錄自《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》，時報出版，未經同意禁止轉載。)