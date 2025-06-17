為何我老看見重複「天使數字」？代表上天想要告訴你這件事

這篇文章想要與各位討論我對於天使數字的詮釋。但在進入主題之前，還是要先聲明，我不懂天使數字，所做的分享也不是標準答案，只是單就這些年觀察所得出的結論，在此分享我個人的觀點。

天使數字基本上就是連續重複的數字。例如：111、222、333⋯⋯通常是連續三到六個左右的數字才會稱作天使數字。通常人們看到這種數字的時候，都會想知道這些數字背後所表達的意義。

在我很小的時候，由於還沒有進入數位科技時代，看到連續相同數字的機率並不高。比較常看到的，是時針跟分針重疊在一起，這時候人們會說表示有人想你。而天使數字是在進入數位科技時代後比較常見的，通常在看到天使數字的時候，人們會說表示有天使在身邊。只不過這樣的論點很快地便被我推翻，因為每當我看到天使數字，我總是看不到理應伴隨的天使。

這也讓我開始研究自己為什麼會看到這些數字，以及這些數字背後的含義，我也因此慢慢研發出一套屬於自己的理論。我個人覺得天使數字比較像是靈魂導師、高靈、天使，又或是任何靈體想要與你溝通的方式。

你們可以透過自己的詮釋找到與祂們溝通的方法。如果不知道如何詮釋這些數字，就暫且以我的個人理論提供各位參考。

對我來說，天使數字有點像是其它次元要與我們溝通的摩斯密碼。它不一定都是以相同數字呈現，有時可能會是奇怪的組合，又或是只對我有特殊意義的數字與符號。至於是誰想要與我溝通，就取決於我看到數字的約莫半個小時以前想到的問題是什麼？又或者對象是誰？那麼所看到的數字往往就是要回答那個問題。

數字從1到0，每一個數字對我來說都有它所呼應的訊息與圖形。如果1代表的是一直線，那麼2就是兩條平行線，3是三角形，4是正方形，5是圓形，6是梯形，7是菱形，8是無限大的形狀，9是倒梯形，0則是橢圓形。（記好，這只是我個人研發的結果，並非天使數字的標準答案。）

0對我來說比較像是重新開始、重生或結束。就好比複雜的情緒必須沉澱後重新開始，或是一切要從頭開始，又或是一切結束時，我都會看到0的數字或圖形。

9的倒梯形（漏斗型）對我來說比較像是事物的發芽階段。很多時候當我們全心投注在發展一件事，卻遲遲看不到任何跡象時，不免會覺得惶恐與自我懷疑。這時出現的9，往往是在告訴我所有元素都在醞釀中，只是還不到成形階段。通常這個時候我會讓自己暫時放下「結果為什麼還沒有出現」的執著，繼續專注在所做的事情上。

8出現的時候，比較像是兩個事件將開始重疊、交錯與互動。在這個階段，我會稍加留意最近是否出現任何相關的人事物，可以協助我的工作。

7的菱形比較像是人們需要明確的方向或指引，或是對的時機。如果一些人事物出現了，卻被我忽視，我也很可能會時常看到7的天使數字。

6對我來說是等待的意思，可能有些時候太過於急躁地想要讓某件事情發生，這時如果常常看到6，是叫我再有耐心一點。6的梯形與9的倒梯形對我來說不太一樣，6通常是有一點起頭，但不是那麼確定。9則是暫時什麼都沒有，只要先專注在所做的事情上就可以了。

5通常是萬事俱全的感覺。它代表的有點像是我們的五官、五臟，也就是所有元素都已經到位的意思。所以它代表的圖形是圓形。

4代表的圖形是正方形，表示所有的事情不但具備，還有明確的方向、雛形與架構。它往往也代表著肯定的意義。

3所代表的三角形，表示所有元素都已俱全，並有穩固的基礎。也就是說，你的方向是明確的，也有穩固的中心，並吸引著所有元素朝你靠近。

2所代表的兩條平行直線，通常是指你跟某個人事物正在平行共進的階段。就好比人們會好奇自己在提升的同時，靈魂伴侶是否也在成長？這時的你很可能就會看到2的天使數字，代表你們正以同樣的步調前進著。

1則是所有元素都已經連成一條線，蓄勢待發。有時候1的出現也表示我應該重視自己，重新審視自己的立場與原則。

我往往會根據所問的問題，再以呈現出來的數字回答。如上所說，對我而言並非所有天使數字都是連續的數字。有時候天使數字可能只是普通的數字，但在我的眼裡，它像是外面包圍了一道銀光似的，會顯得格外突出。就好比如果我面前出現的數字為135，那麼它代表的很可能是要我先注意自己，審核自己的立場與原則，再檢查是否萬事俱全，並蓄勢待發。如果我一直注意到1003（我的生日），表示應該多花點時間照顧好自己。

許多人認為4是不祥的數字，但對我來說，看到4是一種正面的回應，再次確認我所問的問題。有時候，連續的1也可以代表肯定，而連續的0則可以代表否定。就像有人覺得一直看到紅燈是種否定，而一直看到綠燈是種肯定，是一樣的意思。

有時候數字也可以代表特定的人，就好比1會讓我聯想到自己，2會讓我聯想到老公，3則會讓我聯想到特定的朋友一樣。但這樣子的答案並非絕對，有時人們會以看到某個人的生日數字來代表那個人，像是一直看到已經往生的父母生日數字，可能代表著父母在自己身邊。又或者一直注意到朋友的生日數字，很可能代表著朋友正想著你，又或是該打電話給對方了。

《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》。圖／時報出版提供

又好比5除了上述的意義之外，對我來說也代表一切都會沒事，因為你已經擁有了萬事俱全的元素，猶如圓形一般圓滿。

所以，我不能解釋天使數字所代表的意思究竟是什麼，也不能確保每當你看到數字就一定有天使在你的身邊。就我的觀察，天使數字比較像是你的大我、靈魂導師、高等靈魂、天使，又或者是其他靈體想要與你溝通的摩斯密碼。前述的分享是我個人對於這些數字的觀感，而你們的實際回答，應該取決於你們對於特定數字的個別感受。其實你們也可以試著記錄下來，當你遇到天使數字的時候，再拿來印證與比對看看是否符合你們對它所做的詮釋。那麼自然可以研發出一套專屬於自己的天使數字解析喔！

(本文摘錄自《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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