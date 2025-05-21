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5星座性格古怪！這類人一被點燃「反應極激烈」 火象全沒上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》整理出五個情緒起伏較大的星座，包括雙子、天蠍、巨蟹、雙魚、水瓶座。示意圖／ingimage
《搜狐網》整理出五個情緒起伏較大的星座，包括雙子、天蠍、巨蟹、雙魚、水瓶座。示意圖／ingimage

有些人性格多變、難以捉摸，《搜狐網》整理出五個情緒起伏較大的星座，包括雙子、天蠍、巨蟹、雙魚、水瓶座，提醒與他們相處時，須多加注意情緒控制或是氣氛掌控。

雙子座

思緒活躍、反應迅速，常讓人跟不上節奏，可能剛談論人生哲理，轉眼就聊起外星文明，讓人摸不著頭緒。

天蠍座

表面冷靜，但一旦情緒被點燃，反應恐極為強烈，平時看似波瀾不驚，實則內心翻湧，且不易預測。

巨蟹座

情感細膩，但容易受到環境、氣氛影響，心情波動令人難以掌握。

雙魚座

常在現實與幻想之間游移，感受力強，一首歌、一部電影，甚至一句話，都可能讓他們情緒起伏。

水瓶座

最後是水瓶座，思維獨特，行事風格與眾不同，他們的情緒變化乍看毫無規則，但其實遵循著一套獨有的邏輯，唯有真正理解他們的人才能讀懂其中脈絡。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

雙子座 水瓶座 搜狐網 天蠍座

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