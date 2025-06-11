嘉義逛廟好親切！「媽祖大道」走透透…南漂女孩遇見神明媽媽

個性鬼靈精怪的我，從小自有一套認識神明的方式：福德正神是和藹可親的神明爺爺，契爸關聖帝君是威嚴勇武的神明爸爸，而天上聖母就是慈悲為懷的神明媽媽了。

我時常聽聞，長輩口中的「媽祖」原來不只一位，甚至還有從「大媽」到「六媽」的分野； 我也經常詢問長輩，不同的媽祖是否各有主責執掌，而我到底和哪一位比較有緣？

在懵懵懂懂成長的歷程間，無論是努力完成理想目標，抑或遭遇挫折難解的情況，我逐漸習慣前往媽祖廟，點香參拜向祂稟告近況。從永和住所旁的巷口小廟，到香火鼎盛的庄頭大廟，不管去哪裡，我的心底總是知道，遠方有位無限支持守護我的神明媽媽。

我就這樣在神奇的神明牽引下，搬離侷促壅擠的永和，抵達和煦溫暖的雲嘉南平原。來到這裡，猶如投入大地之母的懷抱。我的脾胃與心靈，被產地直送的新鮮物產，與存在日常的信仰能量，團團包圍滋養陪伴著。

而我日漸熟悉上東市場，也逛城隍廟，山腰下住所旁有大福興宮和文財殿陪伴，當然好奇心重的我也打開Google地圖搜尋媽祖廟——「我嘉義神明媽媽」的所在地。

其中令人尋味的是，從嘉義市區進入太保，順著嘉一五九縣道貫穿新港，連結至臺十九線北港溪橋頭，總計超過九公里的路徑，沿線竟有數間歷史悠久的媽祖廟。我嘗試連結數位地圖標誌，串聯縷縷香煙為參拜路徑，赫然發現，恰巧與每年度朝拜媽祖繞境路線一致。而它甚至有個響亮的名號：「媽祖大道」！

還來不及參與「三月痟（siáu）媽祖」的我，已在手機上見證了源自民間信仰的澎湃能量。而我根本等不及跟隨新港眾媽祖們，當下決定，立即展開一趟嘉義的巡香探奇。

從市區行經月眉潭橋前往新港，視線先被媽祖大道兩側的巨型裝置所吸引。有別於廟宇中常見的站姿神尊設計，分別是持戟與斧的千里眼與順風耳，兩尊左右護法安穩坐落於玉山與阿里山上，馬賽克雕塑在陽光下顯得格外地閃耀生動。

我跟著導航轉入一六六縣道，身旁少了公路來往車流，眼前盡是一片質樸田園風采。

嘉義縣新港鄉溪北六興宮是當地民眾信仰中心。記者莊祖銘攝影／報系資料照

下了車，緩緩步入隱身鄉野的「溪北六興宮」。抵達正殿，抬頭即見層層堆疊如蜘蛛結網的藻井屋頂，完整保留了知名大木匠師陳應彬的創作，螭虎的造型裝飾更增添繁複華麗。我望向神龕，殿前布幔刺繡書寫著「正黑面三媽」字樣。看著正經端坐的主祀女神，相較於粉面媽祖的溫柔親切、金面媽祖的慈祥端莊，則是慈悲中帶有威嚴。 《神明要我住嘉義》。圖／大塊文化提供

我好奇地聯想著，「不同媽祖有著不同性格」的說法──在所有媽祖中，三媽陳靜娘特別勇敢、嫉惡如仇，正氣凜然專司疑難雜症。

我也不禁連結溪北六興宮的廟宇起源故事──相傳王得祿將軍恭請笨港天后宮的三媽，迎回溪北提督府奉祀，爾後，於自宅旁重建新廟，期許庇蔭鄰近六庄合境，興旺平安。故取「六興」，為名。

無論因為三媽神威顯赫，或曾身為臺語連續劇《媽祖外傳》的場景，溪北六興宮的建築雖不雄偉壯闊，卻蘊藏大木匠師的經典作品； 參拜人潮雖不洶湧澎湃，實則香火綿延不斷。恬淡幽靜的三媽老廟，不僅緊密連結在地信仰與區域發展，更是我心中媽祖探奇的祕境。

(本文摘錄自《神明要我住嘉義》，大塊文化出版，未經同意禁止轉載。)