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說變就變！「3生肖」最不受控 常讓人摸不著頭緒、完全不按常理出牌

聯合新聞網／ 非貓不可
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多人看似溫和，沒有傷害性，但當他們出手時，往往出人意料，不受拘束，不講武德，在十二生肖中，就有幾位能讓你跌破眼鏡，大吃一驚，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：馬

直接熱情的馬寶寶，做事情充滿動力，擁有強勁的爆發力，能夠瞬間衝刺，一舉讓眾人驚嘆，基本上會堅守正道，但是他們脾氣火爆，性情固執，又略帶有一些不服輸的心態，一旦當馬寶寶想要建功立業，打下一片天地時，就可能會施展一些手段，排除成功路上的絆腳石，但多半只有明槍，沒有暗箭，建議馬寶寶的脾氣要收斂點，否則容易小人纏身。

第二名：虎

果敢大方的虎寶寶，天生充滿霸氣，雖然樂於助人，但有時卻又有些魯莽，容易剛愎自用，在生活或工作上，他們自視甚高，且不容侵犯，面對自己看不慣的事，容易出手干預，特別是在利益面前，虎寶寶可不是省油的燈，只要你擋住了他們的道路，絕對吃不完兜著走，虎寶寶不會遵守遊戲規則，會運用一切高壓手段逼迫你就範，所以沒事，真的不要惹虎寶寶。

第一名：猴

與人相處融洽又圓潤的猴寶寶，是最八面玲瓏的交際高手，他們總令人感到好相處，寬容又大方，但其實猴寶寶可是暗藏忌妒心和性情多變的特質，他們有些虛榮，總希望自己能夠有好表現，因此能屈能伸，識時務，懂得默默觀察，待時機成熟時，他們將不受拘束的束縛，不講武德，不講道理的痛擊對手，只為替自己爭一口氣，但建議猴寶寶，凡事要留有餘地。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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