搬家入厝先拜祂！「神界里長伯」土地公是從小親切的好朋友

小時候在永和河堤畔成長的我，夾雜於灰色水泥叢林中，對於廟宇與神明，其實是似懂非懂、既熟悉又陌生。

印象中，我第一個廟宇參拜經驗，應該是從離家不遠的街角開始。

隱身於比鄰擁擠建築群中，小廟總是人潮來往香煙繚繞，供奉著成雙對坐的男女神尊。一位有著豐潤圓臉鶴髮白鬚，另一位頭則頂髮髻雙手交疊。兩位長者溫和又慈藹。

身形嬌小的我，總喜愛牽著媽媽的手，從公寓四樓緩步至街頭轉角，認識了眼前笑臉盈盈的老長者是土地公、一旁端坐的是土地婆。我跟著媽媽雙手合掌或持香默念，有時更準備鮮花素果，祈求家人身體健康，也期望著生活平安順遂。我常好奇地觀察來往參拜的人潮，有的街坊鄰居一手環抱稚嫩幼童、一手牽著樂齡長者，有的周遭店家一手備妥名片印章、一手供上香甜糕點麻糬。尤其每逢初一十五與初二十六，香火更是特別鼎盛。

隨著年歲日漸增長、參拜經驗與生活歷程累積，我與土地公的連結，不僅止於熟悉的永和街角小廟，更擴張延伸至不同區域，也深刻感受到這位「神界里長伯」的無所不在。

祂存在於鄉村田野，看顧作物成長確保豐收； 隱身於社區鄰里，照顧常民生活和諧平安； 更立基於市集商店，保佑生意興隆財運亨通。雖不似關聖帝君玄天上帝的威猛顯赫、媽祖觀音的溫婉慈祥，祂卻是最親切溫暖的陪伴。

我曾和朋友玩笑地說：「每個人心中都有最熟悉、無法取代的土地公。」卻從未想過，我會因為工作，搬離成長近三十五年的永和，也遠離這股常存於身旁、如同長者好友般的安穩力量。

我的移居嘉義新人生，平日埋頭於陌生業務開發，假日則驅車來回山林海岸間、或漫遊穿梭日常街廓中。看似忙碌充實又新鮮有趣，卻參雜著許多生活與生存、理想與現實的不斷來回拉扯。

歷經與同仁分租共宿、個人尋覓租屋，最終購屋遷戶籍，也離開了原有工作，自立門戶成立公司，我開始學習和嘉義土地公當朋友，才終於有了「移住定居」在嘉義的踏實感。

從我的住處驅車往竹崎、梅山方向駛去，約莫五分鐘即可見到「崎頂大福興宮」。

據說，過往諸羅城郊崎頂山區並不平安，因庄民建立福興宮供奉，使得農作豐收、人民安居樂業。更有一說，嘉慶君遊臺查訪時，夜晚突遇雷電交加狂風暴雨，躲避其中才得以平安過夜。直到天明才驚然發現，昨晚藏身的「大廟」，竟是間非常狹小、一人彎曲窩身也無法進入的土地公廟仔！？

雖然難以查證廟宇神蹟的真實性，原有小廟已移位置也歷經整建。不過這間隱匿於盧義路小徑內的土地公廟，至今仍保留了冊封「大」字於前，不僅照顧著東區近郊眾民的生活平安，也是我最固定造訪的「神界里長伯」。

猶記入住新厝日，父母還特別從永和南下，當時仍是男友身分的另一半，也細心陪伴著我打理準備。我們以竹籃盛裝花生、香甜糕餅與新鮮蔬果，一行人浩浩蕩蕩地前往大福興宮，向土地公虔誠稟告：「來自永和的孫氏信女，即將遷戶籍入新厝，要成為真正的嘉義人了！」 《神明要我住嘉義》。圖／大塊文化提供

就這樣，我以土地公的保佑，開啟了山腳下的嘉義新生活。

每逢初一十五或初二十六走廟，也習慣於出門或返家前參拜，和主殿土地公說說話、向月老公問好，當然也不忘參拜彎下身子才能看見的開基福德正神。隨著我在嘉義的日子久了，我從每年點一盞個人光明燈，轉變為和來自中和的另一半，點一雙同樣地址的光明燈，一同感謝土地公的看顧。

在我心中，相較於崎頂大福興宮是我的東區日常生活的里長伯，而隱身於市中心中央第二商場的關廂境廟，就是西區工作事業的守護神了！

離開原有的工作職位，有好一段日子我以家中的書桌為辦公桌、以咖啡廳為會議室，直至申請租用「嘉義西市場」小攤位，才正式有了對外溝通的品牌據點。雖然傳統市場的結構複雜，也有諸多難以應對的情境，但也因為成為市場裡的一員、承接街角館營造等計畫，我才深刻體認到日常生活與店家經營的緊密性，也得以探究隱藏舊城區的街廓故事。

(本文摘錄自《神明要我住嘉義》，大塊文化出版，未經同意禁止轉載。)