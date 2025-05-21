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脾氣硬、不愛妥協！3星座最容易「和父母處不好」 一言不合就吵翻天

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座在家庭相處中，容易與父母產生摩擦。 圖／ingimage
有些星座在家庭相處中，容易與父母產生摩擦。 圖／ingimage

家家有本難念的經，而有些星座在家庭相處中，容易與父母產生摩擦。他們不是不孝順，也不是叛逆，只是天生個性執著、思想獨立，對自由與自我空間有極高需求。一旦觀念出現分歧，往往一言不合就吵翻天。「搜狐網」列出三個星座，就是最容易與父母「擦槍走火」的代表——相愛容易相處難，說的也許就是他們！

天蠍座：想法固執，說不得也勸不動

天蠍座就像蒙著神祕面紗的寶藏，內心世界深沉又複雜。一旦他們認定某件事，那股倔強就像一頭拉不動的牛，誰勸都沒用。父母就算苦口婆心地提醒，也常常被他們當成耳邊風。像是未來職涯的選擇，只要不合自己意，就算爸媽說破嘴皮，他們還是堅持己見，覺得「沒人懂我」，家庭摩擦也就因此而起。

水瓶座：最怕被干涉，連小事都不想被插手

水瓶座的人總給人一種「來自外星」的感覺，思維跳躍又獨立。他們最不能接受的就是父母的過度干涉，就算只是問一句今天穿什麼，他們都可能馬上起反應。他們渴望做自己，不喜歡被指點人生，父母越關心、他們越覺得被綁住，親子間的距離也就因此慢慢拉開。

獅子座：自尊心超強，一句話就能翻臉

獅子座天生氣場十足，自尊心也高得驚人。他們在意被尊重，尤其來自父母的認可。若是爸媽在親戚朋友面前無意指出他的小缺點，獅子座可是會覺得顏面盡失，心頭火馬上冒上來，頂嘴、冷戰樣樣來，家庭氣氛頓時緊張。這種「一言不合就爆炸」的相處模式，真讓人又愛又頭痛。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

父母 星座運勢

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