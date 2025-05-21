「力士星」來助攻！四生肖2025年火力全開 事業財運一路通關

在紫微斗數中，「力士星」象徵權勢、能力與執行力的展現，帶有「得力助手」與「堅定推手」的特質。臉書粉專「紫微斗數 一點通 姚本軍」分享，2025年，力士星降臨，四生肖將受到影響，迎來改變、接受挑戰的動力。但也要注意，力士星也可能造成壓力過大、人際衝突或過度執著，造成反效果。

🐯 生肖虎：野心覺醒 突破卡關人生

受到力士星影響，生肖虎在今年野心全面覺醒，不再甘於平庸或停滯。虎會開始認真思考人生方向，重新規劃目標，想要做出真正的成績。今年是虎強化行動力與決策力，打破僵局、快速突破的好時機。只要能冷靜規劃、逐步突破，不僅能扭轉困境，還有機會獲得貴人支持。但記得別太過強勢獨斷，否則可能反而招來人際阻力。

🐴 生肖馬：找新財路 創造多元收入

受到力士星影響，生肖馬2025年會特別渴望在財務上有所突破。馬不再滿足於現有收入模式，想要開闢新的財路，像是副業、投資或創業計畫。2025年是馬積極出擊、執行力一流，開創財務新局的重要一年。不過，馬要避免衝動做決策，建議務實評估風險，讓理性與行動並行，才能穩穩抓住財運。

🐶 生肖狗：事業升溫，成為團隊關鍵人物

受到力士星影響，生肖狗在職場上迎來關鍵發展期。狗可能被上司看重、指派重要任務，甚至進入決策核心，晉升有望。狗的穩定性與承擔力成為團隊最可靠的力量，也能大大發揮影響力。但同時來自同儕的競爭壓力也激增，建議狗在堅持原則的同時，也要懂得關心夥伴、展現團隊精神，柔中帶剛才能走更遠。

🐵 生肖猴：越動越旺 跨界合作開新局

受到力士星影響，生肖猴2025年完全停不下來。今年的猴非常忙碌，無論是出差、轉職還是跨國合作，機會一波接一波地來，猴在外面曝光度大增。但這些變化可能會讓你忙到喘不過氣，但也正是讓你跳脫舒適圈、跨出舊框架的大好機會。記得保持彈性、精準應對，這股動能將帶你開創全新局面，邁向更高舞台。

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