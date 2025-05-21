快訊

沒有最高只有更高 外食費為何連飆3年漲不停？

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

「力士星」來助攻！四生肖2025年火力全開 事業財運一路通關

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族表現優秀示意圖。圖／AI生成
圖為上班族表現優秀示意圖。圖／AI生成

在紫微斗數中，「力士星」象徵權勢、能力與執行力的展現，帶有「得力助手」與「堅定推手」的特質。臉書粉專「紫微斗數 一點通 姚本軍」分享，2025年，力士星降臨，四生肖將受到影響，迎來改變、接受挑戰的動力。但也要注意，力士星也可能造成壓力過大、人際衝突或過度執著，造成反效果。

🐯 生肖虎：野心覺醒 突破卡關人生

受到力士星影響，生肖虎在今年野心全面覺醒，不再甘於平庸或停滯。虎會開始認真思考人生方向，重新規劃目標，想要做出真正的成績。今年是虎強化行動力與決策力，打破僵局、快速突破的好時機。只要能冷靜規劃、逐步突破，不僅能扭轉困境，還有機會獲得貴人支持。但記得別太過強勢獨斷，否則可能反而招來人際阻力。

🐴 生肖馬：找新財路 創造多元收入

受到力士星影響，生肖馬2025年會特別渴望在財務上有所突破。馬不再滿足於現有收入模式，想要開闢新的財路，像是副業、投資或創業計畫。2025年是馬積極出擊、執行力一流，開創財務新局的重要一年。不過，馬要避免衝動做決策，建議務實評估風險，讓理性與行動並行，才能穩穩抓住財運。

🐶 生肖狗：事業升溫，成為團隊關鍵人物

受到力士星影響，生肖狗在職場上迎來關鍵發展期。狗可能被上司看重、指派重要任務，甚至進入決策核心，晉升有望。狗的穩定性與承擔力成為團隊最可靠的力量，也能大大發揮影響力。但同時來自同儕的競爭壓力也激增，建議狗在堅持原則的同時，也要懂得關心夥伴、展現團隊精神，柔中帶剛才能走更遠。

🐵 生肖猴：越動越旺 跨界合作開新局

受到力士星影響，生肖猴2025年完全停不下來。今年的猴非常忙碌，無論是出差、轉職還是跨國合作，機會一波接一波地來，猴在外面曝光度大增。但這些變化可能會讓你忙到喘不過氣，但也正是讓你跳脫舒適圈、跨出舊框架的大好機會。記得保持彈性、精準應對，這股動能將帶你開創全新局面，邁向更高舞台。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

職場 生肖 上司

延伸閱讀

雙子能量爆棚！節氣小滿開始…4生肖很會撩「靠一張嘴脫單」

今天「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

今天迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

五大生肖小心！戀情恐因1句話毀掉 屬虎千萬別說：隨便你啦

相關新聞

今節氣入小滿 「夏涼心」4生肖注意病從口入

今天21日凌晨2時55分進入「小滿」節氣，是二十四節氣中夏季的第二個節氣，命理師楊登嵙說，「小滿」其含義是夏熟作物的籽粒...

「力士星」來助攻！四生肖2025年火力全開 事業財運一路通關

臉書粉專「紫微斗數 一點通 姚本軍」分享，2025年，力士星降臨，四生肖將受到影響，迎來改變、接受挑戰的動力。

脾氣硬、不愛妥協！3星座最容易「和父母處不好」 一言不合就吵翻天

家家有本難念的經，而有些星座在家庭相處中，容易與父母產生摩擦。他們不是不孝順，也不是叛逆，只是天生個性執著、思想獨立，對自由與自我空間有極高需求。一旦觀念出現分歧，往往一言不合就吵翻天。「搜狐網」列出三個星座，就是最容易與父母「擦槍走火」的代表——相愛容易相處難，說的也許就是他們！

《神明要我住嘉義》七年級台北女子南漂…宮廟全新打開方式

從小在水泥叢林般的永和成長，對於廟宇的記憶，大概是跟著母親穿梭裊裊香煙之間開始的。 有如街角守護神般的土地公，總是笑臉盈盈地喜愛食甜；典雅端莊的媽祖婆，身旁跟著兩名忠心隨從，一名張大雙眼望向遠方，另一名手靠耳旁遠聽四方。面臨重要大考前，以准考證參拜文昌帝君是必要，佩掛護身符搭配加持過的筆有如神助；當身體孱弱不順時，和保生大帝大道公說說話、給契爸關聖帝君摸摸頭，身心也跟著安定了許多。

一個人最爽！這4大星座「超享受單身」 月老不來也沒在怕

有些人對戀愛充滿渴望，而有些人，則能在單身中活得灑脫又精彩。他們不是抗拒愛情，而是更懂得享受一個人的時光，從不因感情空窗而感到匱乏。以下這四個星座，就是「單身界的王者」：不管月老來得多晚，他們依然過得有滋有味，甚至樂在其中！

欲擒故縱！4大星座的「愛情勾心術」超厲害 天蠍很神秘、雙魚不表白

像劇裡常有一見鍾情、心動邂逅的場景，但大家都知道，現實生活當然沒這麼容易，想要撩動一個人的心弦，還是需要注意技巧的。那麼在十二星座中，誰最會施展欲擒故縱的手腕，讓喜歡的人主動對自己產生好感呢？科技紫微網立刻來為大家分析！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。