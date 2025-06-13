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健康又快樂！晚年最有福氣3星座...巨蟹家庭圓滿、他身心都富足

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個晚年能享福的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個晚年能享福的星座。圖／AI生成

步入老年時能健康又幸福，是許多人追求的目標。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個晚年能享福的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星、木星星座。

TOP3 天秤座／人緣極佳 優雅老去

天秤座人見人愛，人緣好自然能夠享到各種的福分，到老年時憑藉自己的人緣，能夠活的更加安樂。

TOP2 巨蟹座／家庭圓滿 心滿意足

巨蟹座重視的幸福在於處於安全的環境，本性很重視家庭，妻賢子孝、子孫滿堂，是他人生中最幸福的時刻。

TOP1 金牛座／晚年富足 身心穩定

金牛座憑藉穩定富足的經濟狀況，身心都會非常安逸，健康也會保持在穩定的狀態。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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