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健康又快樂！晚年最有福氣3星座...巨蟹家庭圓滿、他身心都富足
步入老年時能健康又幸福，是許多人追求的目標。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個晚年能享福的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星、木星星座。
TOP3 天秤座／人緣極佳 優雅老去
天秤座人見人愛，人緣好自然能夠享到各種的福分，到老年時憑藉自己的人緣，能夠活的更加安樂。
TOP2 巨蟹座／家庭圓滿 心滿意足
巨蟹座重視的幸福在於處於安全的環境，本性很重視家庭，妻賢子孝、子孫滿堂，是他人生中最幸福的時刻。
TOP1 金牛座／晚年富足 身心穩定
金牛座憑藉穩定富足的經濟狀況，身心都會非常安逸，健康也會保持在穩定的狀態。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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