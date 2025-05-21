聽新聞
0:00 / 0:00
挑剔又沉默！3星座越老越孤單...處女東嫌西嫌、他天性如此
每個人生活方式不同，個性也可能影響老年時的狀態。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個越老越孤單的星座，快來看看你有沒有此方面的特質吧！請參考太陽、上升、土星、月亮星座。
TOP3 處女座／謹慎挑剔 喜歡清靜
處女座的性格喜歡挑剔別人，百分之百的完美主義，年紀越大，越會關注生活上的細節，容易去挑別人的毛病，反而會讓自己更煩心，活得越來越孤單。建議可以讓自己清閒一點，保持愉快的心情更能夠長壽。
TOP2 天蠍座／神秘內斂 不願打擾
天蠍座喜歡避開人世間的紛擾，可能會選擇到清靜、清幽的地方隱居，享受生活的美好，不想被煩惱事情擾亂內心，此孤單特質為追求心靈的提升。
TOP1 摩羯座／寡言獨處 自律恬靜
摩羯座的性格比較沉默寡言，不願意向他人透露自己的心事，更不願意接近別人，孤單本來就是他的天性，年輕時也會常常感到孤單，老年後更是如此。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言