挑剔又沉默！3星座越老越孤單...處女東嫌西嫌、他天性如此

每個人生活方式不同，個性也可能影響老年時的狀態。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個越老越孤單的星座，快來看看你有沒有此方面的特質吧！請參考太陽、上升、土星、月亮星座。

TOP3 處女座／謹慎挑剔 喜歡清靜

處女座的性格喜歡挑剔別人，百分之百的完美主義，年紀越大，越會關注生活上的細節，容易去挑別人的毛病，反而會讓自己更煩心，活得越來越孤單。建議可以讓自己清閒一點，保持愉快的心情更能夠長壽。

TOP2 天蠍座／神秘內斂 不願打擾

天蠍座喜歡避開人世間的紛擾，可能會選擇到清靜、清幽的地方隱居，享受生活的美好，不想被煩惱事情擾亂內心，此孤單特質為追求心靈的提升。

TOP1 摩羯座／寡言獨處 自律恬靜

摩羯座的性格比較沉默寡言，不願意向他人透露自己的心事，更不願意接近別人，孤單本來就是他的天性，年輕時也會常常感到孤單，老年後更是如此。

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