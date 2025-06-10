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別人恐懼他貪婪？3星座2025「危機入市」賺飽飽...第一名穩中求勝

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個今年危機入市能賺大錢的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個今年危機入市能賺大錢的星座。圖／AI生成

股市不穩定的情況下，保持良好的心態，才能做出正確的決策。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年危機入市能賺大錢的星座，如果有閒錢，不妨可以為自己布局，請參考太陽、上升星座。

TOP3 水瓶座／反向操作 選對標的

水瓶座今年建議反向操作，智慧能夠幫助你在轉折中賺錢，當大家討論要遠離哪些投資標時，可以多花時間研究，挑一些蛋黃區或是有增值可能的投資標，也許「黃金」是你能危機入市的轉折點。

TOP2 天秤座／洞悉風向 敢衝有機會

雖然目前大環境不好，大家都偏保守，但天秤座反而會受到行運的加持，只要敢衝就能獲得機會，在投資標有些下滑時，只要敢進場，或許能等到復建完成時，獲得相對應的漲幅。

TOP1 金牛座／穩中求勝 逢低布局

金牛座在危機時並不會慌亂，會運用自己務實的態度面對，更不會去撿便宜，按照自身維穩的方式做投資布局，建議在投資上可以多拉長時間，穩中求勝。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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