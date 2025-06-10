事業起飛！今年本業斜槓都賺的3生肖命格...狗越動越有錢、他有貴人財

除了本業之外，許多人也會透過副業賺錢。命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享3個今年本業斜槓都賺錢的命格，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP3 生肖雞（早上1到3點生）／事業帶財 兼職得利

屬雞的人今年會利用自己的一技之長大放異彩，並會得到更多的機會，工作上的技術被他人看到後，可能會做另外的商品，獲得額外的發展前景。建議保持勞碌的特質，就能在今年獲得成功。

TOP2 生肖狗（早上9到11點生）／財星降臨 機運大開

屬狗的人今年可以嗅到很多賺錢的機會，但並不是所有錢都該賺，要賺自己的本業財，會有很多貴人給予你工作機會，專業會因此而拓展，甚至揚名海外，今年「越動越有錢」，只要動起來就能獲得更多金錢。

TOP1 生肖猴（晚上23點到01點生）／貴人帶財 人脈錢脈

今年屬猴的人有「貴人財」，可能透過大眾媒體傳播，發揚你的名聲，用名利求得好的貴人，無論是本業或是斜槓事業都特別順利。

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