快訊

沒有自由就沒有BL！日本對女性情欲的箝制與恐同歧視

高雄30天停電7次！高雄車站清晨再爆停電 321戶受影響一早「全被熱醒」

川普稱中國不容易對付！美中貿易談判周二繼續

事業起飛！今年本業斜槓都賺的3生肖命格...狗越動越有錢、他有貴人財

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋在節目中分享3個今年本業斜槓都賺錢的命格。圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋在節目中分享3個今年本業斜槓都賺錢的命格。圖／AI生成

除了本業之外，許多人也會透過副業賺錢。命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享3個今年本業斜槓都賺錢的命格，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP3 生肖雞（早上1到3點生）／事業帶財 兼職得利

屬雞的人今年會利用自己的一技之長大放異彩，並會得到更多的機會，工作上的技術被他人看到後，可能會做另外的商品，獲得額外的發展前景。建議保持勞碌的特質，就能在今年獲得成功。

TOP2 生肖狗（早上9到11點生）／財星降臨 機運大開

屬狗的人今年可以嗅到很多賺錢的機會，但並不是所有錢都該賺，要賺自己的本業財，會有很多貴人給予你工作機會，專業會因此而拓展，甚至揚名海外，今年「越動越有錢」，只要動起來就能獲得更多金錢。

TOP1 生肖猴（晚上23點到01點生）／貴人帶財 人脈錢脈

今年屬猴的人有「貴人財」，可能透過大眾媒體傳播，發揚你的名聲，用名利求得好的貴人，無論是本業或是斜槓事業都特別順利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

3生肖感情路多波折！屬兔想太多、屬馬太自由、這動物「太計較」

五大生肖小心！戀情恐因1句話毀掉 屬虎千萬別說：隨便你啦

雙子能量爆棚！節氣小滿開始…4生肖很會撩「靠一張嘴脫單」

農曆5月運勢(上)／鼠容易破財、羊有豬隊友、2動物有血光災

相關新聞

事業起飛！今年本業斜槓都賺的3生肖命格...狗越動越有錢、他有貴人財

除了本業之外，許多人也會透過副業賺錢。命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享3個今年本業斜槓都賺錢的命格，快來看看你有沒有上榜吧！

每日星座運勢／天秤工作態度要穩重 留意身體健康

2025-06-10牡羊座短評：悲觀失望的情緒佔據了思想。【整體運】遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不愉快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有

看看有沒有戳中你？ 關於12星座的趣味「都市傳說」

都市傳說百百種，12星座全都有！遺失物品會在某一天自動出現？可以感知前任的IG小帳有誰在偷偷關注？睡覺時腦內會自動剪...

唐綺陽星座運勢週報：雙魚走出舒適圈 魔羯感情停滯

本週一水星進巨蟹，適合感性表達心意，但也當心不要內耗。巨蟹成為矚目焦點，眾人也會討論房子、家庭話題。週二木星進巨蟹，直覺與感性情緒被放大，巨蟹、天蠍、雙魚們迎來舞台。海王星停滯，不切實際的幻想開始破滅，可以好好展開新的階段。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢大發」：財庫持續累積

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不出現錯誤，就能讓荷包有穩定的收穫，有人則是綻放自己的光芒，就能讓財庫持續累積飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

財神爺明天要發10億獎金 9日這天有4生肖財運爆棚

威力彩明天彩金上看10億元，已連槓29期，預計將掀起另一波彩迷瘋狂，命理師楊登嵙說，9日這天有牛、龍、蛇、猴等4個生肖財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。