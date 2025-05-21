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雙子能量爆棚！節氣小滿開始…4生肖很會撩「靠一張嘴脫單」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶示意圖。圖／AI生成
圖為情侶示意圖。圖／AI生成

2025年5月21日是節氣小滿，太陽也在這天進入雙子座，戀愛節奏也進入「光靠聊天就能拉近距離」的階段。風象能量活躍，會說話的人成為人氣王。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，四個生肖近日深受星象能量影響，很會說、很會撩，聊著聊著就譜出戀曲，「靠一張嘴脫單」。

生肖猴／反應快、會接球 撩人無極限

猴平常就風趣幽默，這段時間更是魅力全開，變身為「戀愛聊天王」。無論聊到冷知識、趣聞還是流行話題，猴都能信手捻來，讓對方覺得新鮮有趣，又有種「原來你懂我」的感覺。猴這段期間特別容易與生肖鼠、雞擦出曖昧火花，靠輕鬆自在的節奏，把曖昧自然聊成戀愛。

生肖牛／幽默穩聊 越聊越覺得安心

平時話少的牛，近期表現讓人驚艷。牛說話幽默又不失溫度，展現出冷面笑匠那一面。牛自然流露出真誠與踏實，也讓人有種「可以長久信賴」的安全感。尤其當與生肖羊、狗互動時，牛的穩重體貼更是大大加分，自然而然累積好感，戀情也漸漸地升溫。

生肖龍／霸氣開撩 容易讓人暈船

原本就自帶氣場的龍，在雙子座影響下，魅力指數全開。龍說話霸氣自信，言之有物，從職場話題到人生規劃，偶爾加入幾句撩人情話，更讓對方快速暈船。龍很會掌握聊天節奏，雖然會撩，卻不浮誇，這段期間，生肖龍最容易吸引到生肖牛與狗的目光，戀情水到渠成。

生肖鼠／半開玩笑撩人 很難抵擋

鼠本來就是聊天高手，擅長用輕鬆語氣營造曖昧氛圍，是屬於「越聊越上癮」的類型。在雙子座影響下，鼠的幽默和臨場反應也升級成2.0版本，他們常用半認真、半玩笑的方式撩人，擅長透過「語言捉弄」來製造曖昧感，讓對方邊笑邊心動。近期鼠與生肖龍、牛互動特別順利，只要維持自然節奏，戀情有望悄然展開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

雙子座 生肖 小滿

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