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今節氣入小滿 「夏涼心」4生肖注意病從口入

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
命理師楊登嵙分享小滿節氣的民俗觀念。圖／本報資料照
命理師楊登嵙分享小滿節氣的民俗觀念。圖／本報資料照

今天21日凌晨2時55分進入「小滿節氣，是二十四節氣中夏季的第二個節氣，命理師楊登嵙說，「小滿」其含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟，此節氣有虎、馬、羊、豬要注意「病從口入」。

命理師楊登嵙說，小滿象徵著稻穀行將結實之意，此時也是梅雨季節開始，稻穀成熟時期，也易遭蟲害。天氣越來越熱，日照也越來越長，萬物處於旺盛的生長階段。

楊登嵙指出，「小滿」這半個月，健康要注意的生肖是屬虎、馬、羊、豬，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。生活作息要有規律，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。

他分享，中醫認為「夏養心」，而心喜涼，也可以適量食用一些帶有酸味的飲食，如檸檬、梅子等。養生方面應該以健脾、清熱、祛濕的清淡飲食為原則，避免辛辣、重口味的飲食。

他認為，初夏濕熱的天氣飲食調養宜以清爽清淡的素食為主，適合多吃苦味的食物如苦瓜、筍、秋葵，或甘涼屬性的食材如絲瓜、冬瓜、西瓜、小黃瓜、綠豆、決明子、綠茶、薏苡仁、水芹、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、番茄、山藥、生薑等，來消暑、降火氣，少吃肥膩、生濕助濕的食物。不過，身體屬寒者注意飲食方面還是要適量食用一些性溫或性熱的食物來調整體質。

節氣 小滿

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