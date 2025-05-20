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五大生肖小心！戀情恐因1句話毀掉 屬虎千萬別說：隨便你啦

聯合新聞網／ 綜合報導
一段戀愛關係需要雙方願意溝通、磨合，才能長久經營。示意圖／Ingimage
一段戀愛關係需要雙方願意溝通、磨合，才能長久經營。示意圖／Ingimage

一段戀愛關係需要雙方願意溝通、磨合，才能長久經營。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文提醒，近期水冥四分，水星與冥王星的衝突容易激化言語與情緒上的摩擦，五大生肖需特別小心溝通，以免因一句話導致戀情翻車，但若不慎踩雷，也有修復的方法。

生肖虎

「隨便你啦」引爆對方情緒

屬虎的人在感情中常主導，但近期情緒煩躁，缺乏耐性，容易在爭執時說出「隨便你啦」，讓對方覺得不被尊重。這種敷衍的語氣可能引起冷戰或分手。

挽回建議：主動認錯，表達關心與重視對方的想法，並與對方進行真誠的對話，修補信任。

生肖兔

「我早就說了吧」讓對方覺得高高在上

屬兔的人有時會不自覺表現出優越的語氣，尤其在對方犯錯後，會說「我早就說過了吧」，讓對方覺得被貶低，久而久之會產生矛盾。

挽回建議：放下批評，以關心的語氣表達，讓對方知道自己是站在同一陣線的。

生肖蛇

「你根本不懂我」傷到對方自尊

屬蛇的人常壓抑情緒，當情緒爆發時，可能會說「你根本不懂我！」這樣的話會讓對方覺得自己所有的付出被否定。

挽回建議：學會冷靜表達情緒，告訴對方：「我知道你在努力理解我，只是我沒有好好表達，我願意再說一次。」

生肖馬

「我這樣還不夠嗎？」讓對方壓力山大

屬馬的人在感情中熱情投入，但當感覺未獲回應時，會說出「我這樣還不夠嗎？」這樣的話會讓對方產生壓力與愧疚感。

挽回建議：收回情緒，表達具體的需求，例如：「我其實希望你能多關心我，抱抱我。」這樣能幫助對方理解你的需要。

生肖豬

「反正你也不會改」徹底澆熄希望

屬豬的人在累積不滿後，可能會冷冷地說出「反正你也不會改」，這樣的話讓對方覺得無力改變。

挽回建議：避免否定語言，轉為正向鼓勵：「我知道你在努力，只是我們都需要時間。」這樣能激發對方的信心，願意繼續努力改善關係。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

迷信 生肖 情緒 塔羅牌

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