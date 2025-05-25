殺破狼週運勢／摩羯工作有新任務 2星座偏財運好　

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，會計畫一個外出行程，訂好交通票券與住宿地點。新月期間，可許下與旅行、出遊、出差...有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，新月與進入面試、考試宮位的水星合相，與木星齊聚，面試新工作十分順利，很快就拿到錄取通知。需要取得工作證照，或是參加國家大型考試的白羊座，成績可通過門檻，即將執業。

本週須注意的部分

健康運方面，金星、土星、海王星、齊聚命宮，當心著涼感冒，或過度使用聲帶，導致喉嚨發炎、失聲。最近會覺得睡眠品質不良，總是很淺眠，或作噩夢。某些白羊座罹患慢性疾病，需要長期治療或是復健。感情運方面，火星持續在戀愛宮為行進，雖說經常床頭吵，床尾和，不過經常發生爭執，也會使得戀情變得不穩定，多讓對方一些並不代表輸了，而是因為對愛情的珍惜。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，與水星合相，與木星齊聚，會找到一份待遇不錯的副業，收入增加。此時也適合與上司或老闆斡旋較佳的待遇，薪資可獲得微調，新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，目前職務是獨立的，不需要與其他人合作，工作效率特別好。正在創業的金牛座，營業額不斷攀升，但需要自己一人完成許多雜務。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，注意住宅空間電器、爐火的使用，並要當心門戶安全。家中經常有鄰居或親朋好友串門子，會常常覺得生活空間被打擾，覺得心煩。

感情運方面，在心靈宮位的海王星與土星合相，又受到木星影響，暗戀的對象已經有穩定的情感關係，對他的愛慕只能默默藏在心中，不容許表達出來，但也無法無視對方在心中的重要性。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月與水星合相在命宮，與木星齊聚，這段時間是打下工作基礎的關鍵期，若想轉職，或是調整到新的職務，一切都可重新開始，新月期間，許下任何重要的事務、或是生活、工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在海外宮位的冥王星相位良好，有出國計畫的雙子座，這段時間去旅行，都會遇到幸運的事情。不需要遠行的雙子座，會與許多來自異國的學者交流，接受指導，受益匪淺。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星進入人際關係宮位，與海王星呈現合相，受到木星影響，突然從別人口中得知，有些人在說你閒話，但自己從來沒有做過對不起他人的事，覺得很生氣。

健康運方面，新月發生在命宮，水星、太陽、木星亦齊聚命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，並要小心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統發炎。並要注意心血管方面的問題，這段時間不斷發福，需注意飲食控制。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與水星、木星齊聚，突然對某個人產生好感，與對方交談時，總是感到很快樂，他總能說中你的心事。新月期間，可許下與靈魂伴侶、心靈成長...相關的願望，會獲得良好的能量幫助，

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，偏財運不錯，對發票會中普獎，不無小補。有投資習慣的巨蟹座，短線操作得宜，賺了不少零用錢，但由於火星尚在金錢宮位行進，會有預期外的支出，錢都無法存下來。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，與某些邊緣人發現有共同的嗜好，交流越來越頻繁，這些人雖然很孤僻，但對於喜歡的事情很熱衷，心思也很單純，反而好相處。

本週須注意的部分

工作運方面，進入志業宮位的土星與海王星呈現合相，受到木星影響，職場總是有人情勒你，必須要承擔許多不是自己權責範圍內的事務，對於不友善的工作環境感到厭倦，萌生跳槽的想法。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個新的團體，結識各種領域的人脈，或是在一些活動認識新朋友。新月期間，可許下與人際關係、貴人...相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與人際關係宮位的新月有良好連結，與喜歡的人會因為參與一些事務，關係進展很多。單身的獅子座，會對某個朋友產生情愫，每天看到他都覺得很歡喜。

本週須注意的部分

學業運方面，土星進入學業宮位，與海王星合相，受到木星影響，會遇到較為嚴格的指導者，對於論文產出、研究報告、以及各項作業，都緊迫盯人，逐漸感到壓力越來越重。

健康運方面，火星持續在命宮行進，每天都十分的忙碌，身體也感到負荷過重，這段時間依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時也容易罹患急性疾病，嚴重的話，甚至需要動手術治療。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接新的計劃案件，或是調整到新的職務，挑戰不同的工作領域。新月期間，可許下工作、事業、成就...等方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會有許多機會到海外出差或是旅行，遠行的經驗甚至成為你工作的一環，在外地能待的時間都不久，但足以對許多風土民情產生深刻的印象。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星進入在財務宮位，與海王星呈現合相，家族的資產分配會影響到你，甚至需要尋求法律途徑解決糾紛。有投資習慣的處女座，投資在市場的資產變得混亂，需要重新檢視標的的盈虧狀況，以免損失擴大而不知。

健康運方面，進入疾厄宮位的土星與海王星呈現合相，與金星齊聚，當心著涼感冒與病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲。某些處女座會因為長期處於焦慮狀態，引發慢性疾病，需注意身心靈的平衡。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會在短期內有一個海外旅行的計畫。沒有遠行需求的天秤座，也會交到很多來自異國的新朋友。新月期間，可許下與旅行、遠行、海外事務...相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，偏財運頗佳，會收到電子發票中獎的訊息，生活感到有些小確幸。有投資習慣的天秤座，投資標的逐漸回升，會趁著帳面有盈餘，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，土星進入情感宮位，與海王星合相，土星與海王星受到遠行宮位的木星影響，與喜歡的人需要暫時遠距戀愛，經常無法見到對方，對於情感關係有些擔憂。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，不斷在幫忙親朋好友做一些吃力不討喜的事情，被當成免費的工具人，覺得不爽。某些天秤座與朋友吵架，覺得對方的脾氣很差，會暫時封鎖他。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，積欠的債務得以清償，無債一身輕，有投資習慣的天蠍座會重新佈局，將資金投入新的投資標的。新月期間，可許下與財務、債務、投資、金錢...等有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的天王星與家庭宮位的冥王星有良好連結，目前的情感對象會得到家人認可，兩人會以結婚為前提交往。單身的天蠍座會在親友安排下結識新對象，印象還不錯，有機會長遠發展。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，同時土星進入了工作宮位，與海王星合相，職場人士混亂的問題一直沒有獲得解決，很多雜事都落在你身上，必須處理，每天都忙得焦頭爛額，

健康運方面，新月、木星、水星齊聚疾厄宮位，當心吃壞肚子，造成腸胃不適，此時容易著涼感冒，造成呼吸系統不適，土星進入健康宮位，與海王星合相，某些天蠍座發現自己罹患慢性疾病，需要長時間治療。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人關係更進一步，雙方正式交往，決定要同居，或是決定結為連理。新月期間，可許下與感情、婚姻...相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，常常需要承接機動性的任務，必須冷靜處理許多突發狀況，危機處理得宜，在職場上受到重視，成為上司或同事會仰賴的人物。

本週須注意的部分

學業運方面，火星持續在學業宮位行進，論文、報告、作業...堆積如山，還要應付許多考試，每天都要熬夜唸書，但根本無法消化這麼多功課，學業壓力十分沈重。

健康運方面，天王星持續在健康宮位行進，有些小問題一直沒去重視，演變成慢性疾病，拖到必須要長期治療的程度。依然要注意內分泌以及免疫系統的問題，最近可能需要常常進出醫院治療疾病。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，有新的任務開始執行，或是轉換跑道到另一個的領域就任。新月期間，可許下與工作、勞動...有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，原來不被看好的戀情，終於守得雲開見月明，與情感對象關係趨向穩定。單身的摩羯座，最近覺得一個人也很自在，並不急著想找尋伴侶。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星進入家宅宮位，與海王星合相，受到木星影響，家中會有親人需要照顧，但在生活上已經自顧不暇，感到十分憂心。某些摩羯座居住空間混亂，沒時間好好整理。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，會有許多預期外的支出，開銷很大，甚至需要負債才能維持生活。有投資習慣的摩羯座，目前帳面虧損嚴重，要等好一陣子，標的才可以回升。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，與喜歡的人正在熱戀狀態，有意進入婚姻中。某些水瓶座則是和伴侶正等待新生命降臨，或是會共同收養寵物。新月期間，可許下與戀愛、小孩、寵物相關的願望，會獲得新月的祝福。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會嘗試到搬到異國生活看看，家人對於到國外生活的態度也很開明，全家一起嘗試不同文化的洗禮。某些水瓶座則是常常隨著工作的轉移而搬家，省去長途通勤的時間。

本週須注意的部分

溝通運方面，土星進入溝通宮位，與海王星呈現合相，受到在工作宮位的木星影響，在職場需要協調許多事務，但許多人似乎無法理解你的溝通方式，會覺得挫折感很重。

交通運方面，土星進入交通宮位，與海王星呈現合相，會常常需要在外奔波，很容易迷路，或是遲到，造成某些流程受到影響，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會購買新的傢俱或電器產品，改善住宅的便利，讓居住空間更為舒適。新月期間，可許下與家人、生活領域、房地產...有關的願望，會獲得新月能量的照拂。

考試運方面，在考試宮位的天王星相位良好，即便臨時抱佛腳，猜題也十分準確，有注意到的重點，會出現在題目中。成績可跨越及格門檻，順利升級，或是取得資格認證。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星進入金錢宮位，與海王星合相，受到木星影響，會因為許多誘惑，不斷地亂花錢，或是做些沒有保障的投資，開始覺得經濟狀況不再那麼寬裕，對貧窮感到恐懼。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，要處理的事務堆積如山，每天體力消耗嚴重，有過勞的傾向，感到倦勤。某些雙魚座的職場不太友善，常常聽到主管在罵人，工作的心情受到影響。

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