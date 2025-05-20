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21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

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21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族事業發展順利示意圖。圖／AI生成
圖為上班族事業發展順利示意圖。圖／AI生成

在紫微斗數中，將軍星是一顆帶有行動力與主導氣場的吉星，有開拓戰場、衝刺事業的意味。但將軍星也有陰暗面，代表過於強勢、獨斷或容易衝動行事，短期雖爆發但恐後續無力的困境。5月21日就是節氣小滿，紫微斗數專家姚本軍老師臉書分享，小滿過後，「將軍星」能量旺盛，有四個生肖特別受到影響，充滿戰力。

🐷生肖豬／開始想衝刺

平時溫和保守的你，節氣小滿後可能突然變得積極，對升職、轉職、創業等充滿行動慾望，願意挺身而出爭取機會。這是扭轉過去拖延習性的好時機，但需避免衝動決策，控制節奏才不致後繼無力。

🐑生肖羊／有賺錢慾望

財務行動力大幅上升，對賺錢的渴望變強，可能展開副業、主動談薪、嘗試投資。將軍星為你帶來賺錢動能，但若缺乏規劃與風險控管，反而可能出現財運高低起伏、進快出快的狀況。

🐰生肖兔／變成領導者

你將從觀察者變成行動者，有機會被賦予更具挑戰性的職責，甚至進入領導層。將軍星提升你的執行力與決策力，是站上舞台、展現擔當的好時機，只要不再猶豫，成績將超乎預期。

🐍生肖蛇／快往外發展

職場與外部連結大增，可能換工作、出差、拓展新合作，將軍星讓你走出熟悉圈層，是驗收過往努力的階段。但也需留意情緒與判斷，避免操之過急，保持戰略與謙遜，才有機會創造真正突破。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 小滿

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