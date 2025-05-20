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3生肖感情路多波折！屬兔想太多、屬馬太自由、這動物「太計較」
談戀愛誰不想甜甜蜜蜜走到白頭？搜狐網分享，有三個生肖在感情世界裡，因為他們天生太敏感、太衝動或太愛計較，戀情大風大浪不斷，愛情的小船也是說翻就翻。
🐰屬兔／對方一句話 就懷疑不愛了
屬兔的人平常溫柔似水，卻敏感多疑。兔內心細膩，一點風吹草動就擔心半天，在感情中，兔常因伴侶一個不經意的眼神、一句無心的話，就陷入自我懷疑與無病呻吟，久而久之，愛人會被兔的情緒化搞得很累，關係也生變。而且他們追求浪漫與完美，現實婚姻的瑣碎易讓他們失望，致使感情難以平穩續航。
🐴屬馬／自由靈魂 婚姻關不住他
屬馬的人熱情奔放、熱愛自由，正如脫韁野馬。戀愛初期，馬的活力與魅力十足，但若進入婚姻，馬奔放的靈魂就開始躁動。外面多好玩，誘惑又多，對馬來說充滿樂趣，反觀家中責任與平淡生活變成束縛，更顯無趣。若馬不能管好自己，婚姻就容易出軌。
🐵屬猴／頭腦太清楚 小事計較到底
屬猴的人，機靈聰慧，但卻常把聰明機智都用在感情的「算計」上。猴總是在權衡利弊、計算誰付出多少，就算在婚姻也大小事都要計較，和猴相處常爭吵不斷，傷了伴侶的心，讓原本溫馨的家變得硝煙彌漫，感情自然難長久。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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