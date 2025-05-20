快訊

高齡者換照是虛幻的安全保障 醫揭關鍵：反而讓長者更敢上路

50歲後你能輕鬆打開果醬蓋嗎？這個動作是「能否長壽」重要指標

私校寒冬／不轉型就等退場 百年老校改名、女校收男生

聽新聞
0:00 / 0:00

3生肖感情路多波折！屬兔想太多、屬馬太自由、這動物「太計較」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶吵架示意圖。圖／AI生成
圖為情侶吵架示意圖。圖／AI生成

談戀愛誰不想甜甜蜜蜜走到白頭？搜狐網分享，有三個生肖在感情世界裡，因為他們天生太敏感、太衝動或太愛計較，戀情大風大浪不斷，愛情的小船也是說翻就翻。

🐰屬兔／對方一句話 就懷疑不愛了

屬兔的人平常溫柔似水，卻敏感多疑。兔內心細膩，一點風吹草動就擔心半天，在感情中，兔常因伴侶一個不經意的眼神、一句無心的話，就陷入自我懷疑與無病呻吟，久而久之，愛人會被兔的情緒化搞得很累，關係也生變。而且他們追求浪漫與完美，現實婚姻的瑣碎易讓他們失望，致使感情難以平穩續航。

🐴屬馬／自由靈魂 婚姻關不住他

屬馬的人熱情奔放、熱愛自由，正如脫韁野馬。戀愛初期，馬的活力與魅力十足，但若進入婚姻，馬奔放的靈魂就開始躁動。外面多好玩，誘惑又多，對馬來說充滿樂趣，反觀家中責任與平淡生活變成束縛，更顯無趣。若馬不能管好自己，婚姻就容易出軌

🐵屬猴／頭腦太清楚 小事計較到底

屬猴的人，機靈聰慧，但卻常把聰明機智都用在感情的「算計」上。猴總是在權衡利弊、計算誰付出多少，就算在婚姻也大小事都要計較，和猴相處常爭吵不斷，傷了伴侶的心，讓原本溫馨的家變得硝煙彌漫，感情自然難長久。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 出軌

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

下周「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

想中6.1億元威力彩 5月最後兩周這4生肖正財、偏財特旺

四生肖風趣人氣王！有他們在場子就熱…黃仁勳果然上榜

相關新聞

3生肖感情路多波折！屬兔想太多、屬馬太自由、這動物「太計較」

談戀愛誰不想甜甜蜜蜜走到白頭？搜狐網分享，有三個生肖在感情世界裡，因為他們天生太敏感、太衝動或太愛計較，戀情大風大浪不斷，愛情的小船也是說翻就翻。

不甘心！「3星座」分手後會報復...天蠍長線布局、他暗中搞鬼

經歷分手的傷痛後，有些星座的人並不會瀟灑離去，而是會採取報復手段。搜狐網分享3個分手後會報復的星座，提醒民眾要小小他人的報復手段，保護好自己的安全。

每日星座運勢／雙魚今天不妨陪家人 易有樂觀進帳

2025-05-20牡羊座短評：用心瞭解他人的想法。【整體運】在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的

唐綺陽星座運勢週報：雙魚別太自我內耗 魔羯有意外的桃花

本週太陽衝刺，禮拜三太陽進雙子，週三前注意天氣多變，要避免衝動行事。週一水星進雙子，人際關係熱絡蓬勃，強調溝通的重要性及應用科技化，國際政治變化更加明朗。週日土星進牡羊，帶來鎮定的作用，打破不實幻想，新計畫有機會落實。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要全力以赴，必能有升職加薪的機會，有人則是大膽出手，就能讓財庫大賺一筆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

12星座「爛桃花」體質大公開...金牛老遇寄生蟲、牡羊愛上控制狂

在感情世界中，要找到真正合適的另一半並不容易，究竟什麼因素會導致遇到「爛桃花」呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『「星座」為什麼你總是遇到爛人？12星座爛桃花體質大公開❗️』，建議參考太陽星座和上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。