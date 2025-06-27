每日星座運勢／獅子心動加行動才能 獲得愛情眷顧

2025-06-27

牡羊座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：有點脆弱，不要把事情想過了頭。

【整體運★★☆☆☆】

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

【事業運★★☆☆☆】

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

【財富運★★☆☆☆】

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 檸檬綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：事情別想得太過複雜。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

【愛情運★☆☆☆☆】

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

【事業運★★☆☆☆】

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

【財富運★★☆☆☆】

錢財不宜外借，以免徒生事端。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：做事要保持理智。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

【愛情運★★★★☆】

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

【財富運★★☆☆☆】

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：桃花開得旺，要有追求的勇氣。

【整體運★★★★☆】

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

【愛情運★★★★☆】

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

【財富運★★★☆☆】

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：西南方向

處女座

短評：要求有些過高。

【整體運★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：錢財上要把握好用度。

【整體運★★★★★】

金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日，彼此間如果有什麼誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

【事業運★★★★★】

事業運正旺，今日頗適合與人競爭，努力的表現自己！

【財富運★★★☆☆】

財運很旺，有利動口生財，巧妙的推銷策略能為你贏得一筆可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：西南方向

射手座

短評：心思敏銳，觀察力強。

【整體運★★☆☆☆】

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

【事業運★★★☆☆】

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒個險才不會受侷限。

【財富運★★☆☆☆】

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：敢於表現自我，易給人留下好印象。

【整體運★★★☆☆】

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

【愛情運★★★☆☆】

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

【事業運★★★★☆】

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：遇事多思考，可讓你少碰壁。

【整體運★★★★☆】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

【愛情運★★★☆☆】

動動腦筋，花點小錢或親手製作禮物送給伴侶，對方會很感動喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機之心比較重，消費慾望也大，不妨趁今日滿足自己的私慾，總比拿去亂賭好！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：情緒不穩，容易意氣用事。

【整體運★★☆☆☆】

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

【事業運★★☆☆☆】

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 硃砂紅

開運方位：東南方向

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