每日星座運勢／金牛察言觀色獲商機 與有緣人結識

2025-06-26

牡羊座

短評：忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

【整體運★☆☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

【愛情運★★☆☆☆】

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，雖然很忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望強烈，有負債超前消費的傾向，要控制消費額度減低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 墨玉綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：洞察力強，有機會獲得良好商機。

【整體運★★★★★】

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

【愛情運★★★★☆】

戀愛呈現變化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

【事業運★★★★★】

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成。也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識，是個容易受人器重的一天！

【財富運★★★★☆】

花錢大手大腳，不易聚財。不過，有不錯的偏財運，可以試試手氣，小賭怡情，切忌大賭。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 萊姆黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 薰衣草紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：舉棋不定會讓你錯失良機。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

【事業運★★☆☆☆】

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

【財富運★★★☆☆】

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

獅子座

短評：運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

【整體運★★★☆☆】

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

【事業運★★★★☆】

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

【財富運★★★☆☆】

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 芥末黃

開運方位：正東方向

處女座

短評：心情開朗的一天，自信心十足。

【整體運★★★★☆】

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

【愛情運★★★★☆】

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

【事業運★★★☆☆】

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 青金石藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：與人配合才能讓工作取得進展。

【整體運★★☆☆☆】

事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。

【事業運★★☆☆☆】

容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：有機會到外地辦事，得貴人相助。

【整體運★★★☆☆】

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

【事業運★★★★☆】

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

【財富運★★★☆☆】

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 玳瑁棕

開運方位：正北方向

射手座

短評：有些不安情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

【愛情運★★★☆☆】

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

【事業運★★★☆☆】

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

【整體運★★★☆☆】

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣不錯，保持天真的笑容和熱情的態度，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然在工作上可做出驕傲成績，也不要因此而拿出來炫耀，小心你自以為是的表現，會惹來同事的反感。

【財富運★★☆☆☆】

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：微笑、大方會帶給你好運。

【整體運★★★★☆】

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

【事業運★★★☆☆】

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

【財富運★★★★★】

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：正東方向

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