每日星座運勢／獅子朋友相聚機會多 獲得有益資訊

2025-06-21

牡羊座

短評：安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

【整體運★★★☆☆】

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

【愛情運★★★☆☆】

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

【財富運★★★★☆】

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘋果綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：幸運的一天。

【整體運★★★★★】

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

雙子座

短評：情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

【整體運★★★☆☆】

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

【愛情運★★★☆☆】

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

【事業運★★★☆☆】

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

【財富運★★☆☆☆】

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：脾氣易暴躁。

【整體運★★★★☆】

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

【事業運★★★★★】

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

【財富運★★★★☆】

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 嫩芽綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：財運全面升級中。

【整體運★★★★★】

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。

【事業運★★★★☆】

與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。

【財富運★★★★★】

動中生財，在辛勤奔波中可得財，有利向外拓展業務、金錢交易、商談投資等。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：正西方向

處女座

短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

【事業運★★★☆☆】

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 淺海藍

開運方位：東南方向

天秤座

短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。

【整體運★★★★☆】

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

【愛情運★★★☆☆】

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

【事業運★★★★☆】

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

【財富運★★★★☆】

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：時間觀念有待提升。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

【事業運★★☆☆☆】

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 芥末黃

開運方位：東北方向

射手座

短評：想得過多只會讓思緒更混亂。

【整體運★★★★☆】

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

【事業運★★★★☆】

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

【財富運★★★★☆】

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 朝霞紅

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：衝動是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★★☆☆】

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：尊重他人也是尊重自己。

【整體運★★★☆☆】

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

【愛情運★☆☆☆☆】

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

【事業運★★★★☆】

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

【財富運★★★☆☆】

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

【整體運★★★★★】

閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。

【財富運★★★★★】

投資運較好，可考慮短線型投資項目，比如股票或外匯，快速買進賣出，賺取差價。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 香吉士黃

開運方位：東北方向

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