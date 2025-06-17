每日星座運勢／摩羯工作上團隊合作 讓你收穫良多

2025-06-17

牡羊座

短評：遇事別太快下論斷，易出錯。

【整體運★★☆☆☆】

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

【愛情運★★☆☆☆】

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

【事業運★☆☆☆☆】

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【財富運★★☆☆☆】

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕

開運方位：東北方向

金牛座

短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。

【整體運★★★☆☆】

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。

【事業運★★★★☆】

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

【財富運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：多在形象上下功夫，可提升愛情運。

【整體運★★★★★】

裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦！工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

【愛情運★★★★☆】

興旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得肯定，易有成就感。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關，必須勤勞耕耘並與人競爭。對於頭銜大、職位高的人，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：充滿活力與生機的一天。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他就會很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決疑難雜症。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要努力工作，也能得到應有的報酬。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

獅子座

短評：頭腦靈活，有利思考。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：今天適宜學習，提高自身的素養。

【整體運★★☆☆☆】

今天在與另一半的交往中，說話有時候不經大腦，很可能因為自己無意的言行而惹惱對方。財運上今天很難找到合適的投資項目，不要輕易聽信他人的言論，自己多做分析才能得出正確的結論。

【愛情運★★☆☆☆】

容易鑽牛角尖，戀愛中的人不想談及婚嫁之事，容易與戀人在婚姻問題上爭執不下。

【事業運★★★☆☆】

不求有功但求無過的一天，做好份內的工作就好，過多插手他人的事會讓人反感。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜玩金錢遊戲，有利安靜地學習理財知識，為日後投資理財做好準備。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 杜鵑粉

開運方位：東南方向

天秤座

短評：缺乏責任心。

【整體運★☆☆☆☆】

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

【愛情運★★☆☆☆】

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應該加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火線，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情不和諧，有伴侶者易與對方爭吵不休，不宜長時間待在一起；單身者宜獨處，不利交友、談戀愛。

【事業運★★★☆☆】

心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。

【財富運★★☆☆☆】

用心理財，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：主動爭取才會看到希望。

【整體運★★★☆☆】

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

【愛情運★★★★☆】

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 蘭花紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：與人合作會讓你收穫良多。

【整體運★★★☆☆】

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，也有點像小孩子般的無助，想要被呵護…。怎麼辦呢？快裝無辜、搏取同情！

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係能輕鬆解決問題。

【財富運★★★★☆】

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券有機會獲得獎金。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：遭受挫折更要加油打氣。

【整體運★★★☆☆】

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

【事業運★★★☆☆】

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

【財富運★★☆☆☆】

財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

【整體運★★★★☆】

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此興致勃勃，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將成為自帶光環的人氣王。

【事業運★★★★☆】

會有優異的工作表現！那份對事業的認真追求之心，讓你在不知不覺中充滿了個人魅力。

【財富運★★★★☆】

有合作機會，易名利雙收。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

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